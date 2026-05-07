Летний десерт "Клубничный восторг": рецепт без яиц, желатина и сливок
Этот легкий десерт идеально подходит для жарких летних дней, когда не хочется включать духовку. Нежная текстура, аромат клубники и банана и приятная кремовость делают его настоящей находкой для всей семьи. Готовится из простых продуктов без желатина, сливок и яиц, а выглядит очень эффектно.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 1 л.;
- сахар — 120 г;
- кукурузный крахмал — 100 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- клубника — 300 г;
- бананы — 200-300 г;
- йогурт или сметана — 460 г;
- печенье, ягоды или шоколад — по желанию.
Способ приготовления
- В кастрюле смешать сахар, крахмал и часть молока, хорошо размешать до однородности.
- Добавить остальное молоко и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавить ванильный сахар. Основу охладить.
- Бананы взбить блендером вместе с йогуртом, после чего добавить часть заварной массы и еще раз перемешать.
- Отдельно перебить клубнику и также смешать со второй частью основы.
- В стаканы или креманки выложить десерт слоями, по желанию добавить кусочки фруктов, печенье или шоколад.
- Поставить в холодильник минимум на 1 час.
