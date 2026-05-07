Летний десерт "Клубничный восторг": рецепт без яиц, желатина и сливок

Летний десерт "Клубничный восторг": рецепт без яиц, желатина и сливок

Дата публикации 7 мая 2026 15:54
Клубничный десерт из клубники. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий десерт идеально подходит для жарких летних дней, когда не хочется включать духовку. Нежная текстура, аромат клубники и банана и приятная кремовость делают его настоящей находкой для всей семьи. Готовится из простых продуктов без желатина, сливок и яиц, а выглядит очень эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л.;
  • сахар — 120 г;
  • кукурузный крахмал — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • клубника — 300 г;
  • бананы — 200-300 г;
  • йогурт или сметана — 460 г;
  • печенье, ягоды или шоколад — по желанию.
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В кастрюле смешать сахар, крахмал и часть молока, хорошо размешать до однородности.
  2. Добавить остальное молоко и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавить ванильный сахар. Основу охладить.
  3. Бананы взбить блендером вместе с йогуртом, после чего добавить часть заварной массы и еще раз перемешать.
  4. Отдельно перебить клубнику и также смешать со второй частью основы.
  5. В стаканы или креманки выложить десерт слоями, по желанию добавить кусочки фруктов, печенье или шоколад.
  6. Поставить в холодильник минимум на 1 час.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
