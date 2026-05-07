Летний десерт "Клубничный восторг": рецепт без яиц, желатина и сливок

Клубничный десерт из клубники. Фото: gospodynka.com.ua

Этот легкий десерт идеально подходит для жарких летних дней, когда не хочется включать духовку. Нежная текстура, аромат клубники и банана и приятная кремовость делают его настоящей находкой для всей семьи. Готовится из простых продуктов без желатина, сливок и яиц, а выглядит очень эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 1 л.;

сахар — 120 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

клубника — 300 г;

бананы — 200-300 г;

йогурт или сметана — 460 г;

печенье, ягоды или шоколад — по желанию.

Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В кастрюле смешать сахар, крахмал и часть молока, хорошо размешать до однородности. Добавить остальное молоко и варить на среднем огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавить ванильный сахар. Основу охладить. Бананы взбить блендером вместе с йогуртом, после чего добавить часть заварной массы и еще раз перемешать. Отдельно перебить клубнику и также смешать со второй частью основы. В стаканы или креманки выложить десерт слоями, по желанию добавить кусочки фруктов, печенье или шоколад. Поставить в холодильник минимум на 1 час.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Ваша пробная версия Premium закончилась