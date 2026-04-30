Главная Вкус Торт "Рафаэлло" на кефире без весов и миксера: сочный без пропитки

Дата публикации 30 апреля 2026 15:04
Торт Рафаэлло на кефире без весов и миксера: сочный без пропитки
Торт "Рафаэлло". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт покоряет с первого кусочка своей нежностью и легким кокосовым ароматом. Его не нужно долго пропитывать — коржи получаются мягкими и сочными сами по себе. Простой рецепт без сложной техники, который легко повторить даже без миксера.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 0,5 ст.;
  • кефир — 1 ст.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • кокосовая стружка — 0,5 ст. л.

Для крема:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 0,5 ст.;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • сливочный сыр — 200 г;
  • кокосовая стружка — для декора.
рецепт торта рафаелло
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар.
  2. Добавить муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, перемешать до однородного теста.
  3. Выпекать коржи при температуре 180°C до готовности, остудить.
  4. Для крема смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко, довести до загустения на среднем огне.
  5. Добавить сливочное масло, остудить, после чего смешать со сливочным сыром до нежной консистенции.
  6. Коржи смазать кремом, сформировать торт и посыпать кокосовой стружкой.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

десерт торт рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
