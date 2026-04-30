Торт "Рафаэлло" на кефире без весов и миксера: сочный без пропитки
Дата публикации 30 апреля 2026 15:04
Торт "Рафаэлло". Фото: gospodynka.com.ua
Этот торт покоряет с первого кусочка своей нежностью и легким кокосовым ароматом. Его не нужно долго пропитывать — коржи получаются мягкими и сочными сами по себе. Простой рецепт без сложной техники, который легко повторить даже без миксера.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 0,5 ст.;
- кефир — 1 ст.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- кокосовая стружка — 0,5 ст. л.
Для крема:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 0,5 ст.;
- ванильный сахар — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- молоко — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- сливочный сыр — 200 г;
- кокосовая стружка — для декора.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар.
- Добавить муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, перемешать до однородного теста.
- Выпекать коржи при температуре 180°C до готовности, остудить.
- Для крема смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко, довести до загустения на среднем огне.
- Добавить сливочное масло, остудить, после чего смешать со сливочным сыром до нежной консистенции.
- Коржи смазать кремом, сформировать торт и посыпать кокосовой стружкой.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Читайте также:
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.
