Торт "Рафаэлло" на кефире без весов и миксера: сочный без пропитки

Торт "Рафаэлло". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт покоряет с первого кусочка своей нежностью и легким кокосовым ароматом. Его не нужно долго пропитывать — коржи получаются мягкими и сочными сами по себе. Простой рецепт без сложной техники, который легко повторить даже без миксера.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 0,5 ст.;

кефир — 1 ст.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

масло — 3 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

кокосовая стружка — 0,5 ст. л.

Для крема:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 0,5 ст.;

ванильный сахар — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

молоко — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

сливочный сыр — 200 г;

кокосовая стружка — для декора.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, растительное масло и ванильный сахар. Добавить муку с разрыхлителем и кокосовую стружку, перемешать до однородного теста. Выпекать коржи при температуре 180°C до готовности, остудить. Для крема смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал и молоко, довести до загустения на среднем огне. Добавить сливочное масло, остудить, после чего смешать со сливочным сыром до нежной консистенции. Коржи смазать кремом, сформировать торт и посыпать кокосовой стружкой.

Читайте также:

