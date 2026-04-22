Торт на кефире за 15 минут: бюджетный десерт к чаю, который всегда удается

Торт на кефире за 15 мин: бюджетный десерт к чаю, который всегда получается
Когда хочется домашнего десерта без сложных ингредиентов, этот торт всегда выручает. Простое тесто на кефире, нежный крем и быстрое приготовление делают рецепт настоящей находкой. Такой торт получается мягким, влажным и на вкус так, будто готовился значительно дольше.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 100 г;
- кефир — 250 мл.;
- мука — 180 г;
- мука — 25 г;
- какао — 25 г;
- растительное масло — 30 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).
Для крема:
- вареное сгущенное молоко — 1 банка;
- сметана — 500 г.
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, масло, муку и соду.
- Тесто разделить на две части: в одну добавить муку, в другую — какао.
- Выложить в форму, чередуя светлое и темное тесто, сделать узор и выпекать при 180 ºС примерно 15 минут.
- Готовый корж охладить и разрезать на несколько частей.
- Для крема смешать вареное сгущенное молоко со сметаной до однородности.
- Собрать торт, перемазывая коржи кремом. Верх и бока также покрыть кремом, по желанию украсить крошкой.
