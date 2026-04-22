Торт на кефире за 15 минут: бюджетный десерт к чаю, который всегда удается

Торт на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашнего десерта без сложных ингредиентов, этот торт всегда выручает. Простое тесто на кефире, нежный крем и быстрое приготовление делают рецепт настоящей находкой. Такой торт получается мягким, влажным и на вкус так, будто готовился значительно дольше.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

кефир — 250 мл.;

мука — 180 г;

мука — 25 г;

какао — 25 г;

растительное масло — 30 мл.;

сода — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).

Для крема:

вареное сгущенное молоко — 1 банка;

сметана — 500 г.

Коржи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, масло, муку и соду. Тесто разделить на две части: в одну добавить муку, в другую — какао. Выложить в форму, чередуя светлое и темное тесто, сделать узор и выпекать при 180 ºС примерно 15 минут. Готовый корж охладить и разрезать на несколько частей. Для крема смешать вареное сгущенное молоко со сметаной до однородности. Собрать торт, перемазывая коржи кремом. Верх и бока также покрыть кремом, по желанию украсить крошкой.

