Торт на кефире за 15 мин: бюджетный десерт к чаю, который всегда получается

Торт на кефире за 15 мин: бюджетный десерт к чаю, который всегда получается

Дата публикации 22 апреля 2026 03:04
Торт на кефире за 15 минут: бюджетный десерт к чаю, который всегда удается
Торт на кефире. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется домашнего десерта без сложных ингредиентов, этот торт всегда выручает. Простое тесто на кефире, нежный крем и быстрое приготовление делают рецепт настоящей находкой. Такой торт получается мягким, влажным и на вкус так, будто готовился значительно дольше.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • кефир — 250 мл.;
  • мука — 180 г;
  • мука — 25 г;
  • какао — 25 г;
  • растительное масло — 30 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л. (по желанию).

Для крема:

  • вареное сгущенное молоко — 1 банка;
  • сметана — 500 г.
рецепт торта на кефірі
Коржи и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром и солью, добавить кефир, масло, муку и соду.
  2. Тесто разделить на две части: в одну добавить муку, в другую — какао.
  3. Выложить в форму, чередуя светлое и темное тесто, сделать узор и выпекать при 180 ºС примерно 15 минут.
  4. Готовый корж охладить и разрезать на несколько частей.
  5. Для крема смешать вареное сгущенное молоко со сметаной до однородности.
  6. Собрать торт, перемазывая коржи кремом. Верх и бока также покрыть кремом, по желанию украсить крошкой.

торт рецепт кефир
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
