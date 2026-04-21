Киевский торт за 30 минут без духовки: нежный, как мороженое, тает во рту

Дата публикации 21 апреля 2026 15:04
Киевский торт из Киева. Фото: smachnenke.com.ua

Знаменитый киевский торт можно приготовить значительно проще, без выпекания и сложных этапов. Этот рецепт покоряет нежным кремом, хрустящим безе и вкусом, который напоминает мороженое. Простой способ приготовления, с которым эффектный десерт получается даже без духовки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • безе — 500 г;
  • орехи — 100 г.

Для крема "Пломбир":

  • молоко — 700 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кукурузный крахмал — 45 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванилин — щепотка;
  • сливочное масло — 150 г.
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Для крема смешать молоко, яйцо, сахар, крахмал и ванилин, довести до загустения и охладить.
  2. Отдельно взбить мягкое сливочное масло и частями добавить заварную основу, чтобы получить нежный крем.
  3. В форму выложить слой безе, покрыть кремом и посыпать орехами.
  4. Повторить слои еще раз, верх щедро присыпать орехами. Поставить торт в холодильник на 2 часа для стабилизации.
  5. Десерт получается очень нежным, легким и действительно напоминает любимый киевский торт. Благодаря крему вкус похож на мороженое, а хрустящее безе и орехи создают идеальное сочетание текстур.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
