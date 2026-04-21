Киевский торт за 30 минут без духовки: нежный, как мороженое, тает во рту
Знаменитый киевский торт можно приготовить значительно проще, без выпекания и сложных этапов. Этот рецепт покоряет нежным кремом, хрустящим безе и вкусом, который напоминает мороженое. Простой способ приготовления, с которым эффектный десерт получается даже без духовки.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- безе — 500 г;
- орехи — 100 г.
Для крема "Пломбир":
- молоко — 700 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- кукурузный крахмал — 45 г;
- сахар — 150 г;
- ванилин — щепотка;
- сливочное масло — 150 г.
Способ приготовления
- Для крема смешать молоко, яйцо, сахар, крахмал и ванилин, довести до загустения и охладить.
- Отдельно взбить мягкое сливочное масло и частями добавить заварную основу, чтобы получить нежный крем.
- В форму выложить слой безе, покрыть кремом и посыпать орехами.
- Повторить слои еще раз, верх щедро присыпать орехами. Поставить торт в холодильник на 2 часа для стабилизации.
- Десерт получается очень нежным, легким и действительно напоминает любимый киевский торт. Благодаря крему вкус похож на мороженое, а хрустящее безе и орехи создают идеальное сочетание текстур.
