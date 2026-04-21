Киевский торт за 30 минут без духовки: нежный, как мороженое, тает во рту

Киевский торт из Киева. Фото: smachnenke.com.ua

Знаменитый киевский торт можно приготовить значительно проще, без выпекания и сложных этапов. Этот рецепт покоряет нежным кремом, хрустящим безе и вкусом, который напоминает мороженое. Простой способ приготовления, с которым эффектный десерт получается даже без духовки.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

безе — 500 г;

орехи — 100 г.

Для крема "Пломбир":

молоко — 700 мл.;

яйцо — 1 шт.;

кукурузный крахмал — 45 г;

сахар — 150 г;

ванилин — щепотка;

сливочное масло — 150 г.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Для крема смешать молоко, яйцо, сахар, крахмал и ванилин, довести до загустения и охладить. Отдельно взбить мягкое сливочное масло и частями добавить заварную основу, чтобы получить нежный крем. В форму выложить слой безе, покрыть кремом и посыпать орехами. Повторить слои еще раз, верх щедро присыпать орехами. Поставить торт в холодильник на 2 часа для стабилизации. Десерт получается очень нежным, легким и действительно напоминает любимый киевский торт. Благодаря крему вкус похож на мороженое, а хрустящее безе и орехи создают идеальное сочетание текстур.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Читайте также:

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Ваша пробная версия Premium закончилась