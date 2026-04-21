Київський торт за 30 хвилин без духовки: ніжний, як морозиво, тане в роті

Київський торт за 30 хвилин без духовки: ніжний, як морозиво, тане в роті

Дата публікації: 21 квітня 2026 15:04
Київський торт. Фото: smachnenke.com.ua

Знаменитий київський торт можна приготувати значно простіше, без випікання та складних етапів. Цей рецепт підкорює ніжним кремом, хрустким безе й смаком, який нагадує морозиво. Простий спосіб приготування, з яким ефектний десерт вдається навіть без духовки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • безе — 500 г;
  • горіхи — 100 г.

Для крему "Пломбір":

  • молоко — 700 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль — 45 г;
  • цукор — 150 г;
  • ванілін — щіпка;
  • вершкове масло — 150 г.
Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Для крему змішати молоко, яйце, цукор, крохмаль і ванілін, довести до загустіння та охолодити. 
  2. Окремо збити м’яке вершкове масло й частинами додати заварну основу, щоб отримати ніжний крем.
  3. У форму викласти шар безе, покрити кремом і посипати горіхами.
  4. Повторити шари ще раз, верх щедро присипати горіхами. Поставити торт у холодильник на 2 години для стабілізації.
  5. Десерт виходить дуже ніжним, легким і справді нагадує улюблений київський торт.  Завдяки крему смак схожий на морозиво, а хрустке безе і горіхи створюють ідеальне поєднання текстур.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
