Київський торт за 30 хвилин без духовки: ніжний, як морозиво, тане в роті

Київський торт. Фото: smachnenke.com.ua

Знаменитий київський торт можна приготувати значно простіше, без випікання та складних етапів. Цей рецепт підкорює ніжним кремом, хрустким безе й смаком, який нагадує морозиво. Простий спосіб приготування, з яким ефектний десерт вдається навіть без духовки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

безе — 500 г;

горіхи — 100 г.

Для крему "Пломбір":

молоко — 700 мл.;

яйце — 1 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 45 г;

цукор — 150 г;

ванілін — щіпка;

вершкове масло — 150 г.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Для крему змішати молоко, яйце, цукор, крохмаль і ванілін, довести до загустіння та охолодити. Окремо збити м’яке вершкове масло й частинами додати заварну основу, щоб отримати ніжний крем. У форму викласти шар безе, покрити кремом і посипати горіхами. Повторити шари ще раз, верх щедро присипати горіхами. Поставити торт у холодильник на 2 години для стабілізації. Десерт виходить дуже ніжним, легким і справді нагадує улюблений київський торт. Завдяки крему смак схожий на морозиво, а хрустке безе і горіхи створюють ідеальне поєднання текстур.

