Торт на кефірі за 15 хвилин: бюджетний десерт до чаю, який завжди вдається

Торт на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашнього десерту без складних інгредієнтів, цей торт завжди виручає. Просте тісто на кефірі, ніжний крем і швидке приготування роблять рецепт справжньою знахідкою. Такий торт виходить м’яким, вологим і смакує так, ніби готувався значно довше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

кефір — 250 мл.;

борошно — 180 г;

борошно — 25 г;

какао — 25 г;

рослинна олія — 30 мл.;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1–2 ст. л. (за бажанням).

Для крема:

варене згущене молоко — 1 банка;

сметана — 500 г.

Коржі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю, додати кефір, олію, борошно та соду. Тісто поділити на дві частини: в одну додати борошно, в іншу — какао. Викласти у форму, чергуючи світле і темне тісто, зробити візерунок і випікати при 180 ºС приблизно 15 хвилин. Готовий корж охолодити й розрізати на кілька частин. Для крему змішати варене згущене молоко зі сметаною до однорідності. Зібрати торт, перемазуючи коржі кремом. Верх і боки також покрити кремом, за бажанням прикрасити крихтою.

