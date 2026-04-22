Торт на кефірі за 15 хвилин: бюджетний десерт до чаю, який завжди вдається

Дата публікації: 22 квітня 2026 03:04
Торт на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться домашнього десерту без складних інгредієнтів, цей торт завжди виручає. Просте тісто на кефірі, ніжний крем і швидке приготування роблять рецепт справжньою знахідкою. Такий торт виходить м’яким, вологим і смакує так, ніби готувався значно довше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 100 г;
  • кефір — 250 мл.;
  • борошно — 180 г;
  • борошно — 25 г;
  • какао — 25 г;
  • рослинна олія — 30 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л. (за бажанням).

Для крема:

  • варене згущене молоко — 1 банка;
  • сметана — 500 г.
рецепт торта на кефірі
Коржі та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Яйця збити з цукром і сіллю, додати кефір, олію, борошно та соду. 
  2. Тісто поділити на дві частини: в одну додати борошно, в іншу — какао. 
  3. Викласти у форму, чергуючи світле і темне тісто, зробити візерунок і випікати при 180 ºС приблизно 15 хвилин.
  4. Готовий корж охолодити й розрізати на кілька частин.
  5. Для крему змішати варене згущене молоко зі сметаною до однорідності.
  6. Зібрати торт, перемазуючи коржі кремом. Верх і боки також покрити кремом, за бажанням прикрасити крихтою.

торт рецепт кефір
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

