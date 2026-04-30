Торт "Рафаелло" на кефірі без ваг і міксера: соковитий без просочення

Торт "Рафаелло". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт підкорює з першого шматочка своєю ніжністю та легким кокосовим ароматом. Його не потрібно довго просочувати — коржі виходять м’якими та соковитими самі по собі. Простий рецепт без складної техніки, який легко повторити навіть без міксера.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 0,5 скл.;

кефір — 1 скл.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

борошно — 1 скл.;

розпушувач — 1 ч. л.;

кокосова стружка — 0,5 скл.

Для крему:

яйце — 1 шт.;

цукор — 0,5 скл.;

ванільний цукор — 1 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

молоко — 1 скл.;

вершкове масло — 20 г;

вершковий сир — 200 г;

кокосова стружка — для декору.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і сіллю, додати кефір, олію та ванільний цукор. Додати борошно з розпушувачем і кокосову стружку, перемішати до однорідного тіста. Випікати коржі при температурі 180°C до готовності, остудити. Для крему змішати яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль і молоко, довести до загустіння на середньому вогні. Додати вершкове масло, остудити, після чого змішати з вершковим сиром до ніжної консистенції. Коржі змастити кремом, сформувати торт і посипати кокосовою стружкою.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.