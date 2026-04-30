Торт "Рафаелло" на кефірі без ваг і міксера: соковитий без просочення

Торт "Рафаелло" на кефірі без ваг і міксера: соковитий без просочення

Дата публікації: 30 квітня 2026 15:04
Торт "Рафаелло". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт підкорює з першого шматочка своєю ніжністю та легким кокосовим ароматом. Його не потрібно довго просочувати — коржі виходять м’якими та соковитими самі по собі. Простий рецепт без складної техніки, який легко повторити навіть без міксера.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 0,5 скл.;
  • кефір — 1 скл.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 1 скл.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • кокосова стружка — 0,5 скл.

Для крему:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 0,5 скл.;
  • ванільний цукор — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • молоко — 1 скл.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • вершковий сир — 200 г;
  • кокосова стружка — для декору.
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром і сіллю, додати кефір, олію та ванільний цукор.
  2. Додати борошно з розпушувачем і кокосову стружку, перемішати до однорідного тіста.
  3. Випікати коржі при температурі 180°C до готовності, остудити.
  4. Для крему змішати яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль і молоко, довести до загустіння на середньому вогні. 
  5. Додати вершкове масло, остудити, після чого змішати з вершковим сиром до ніжної консистенції.
  6. Коржі змастити кремом, сформувати торт і посипати кокосовою стружкою.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
