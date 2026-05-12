Десерт, як морозиво за 1 хвилину: порібно 500 г полуниці та 2 інгредієнта

Десерт, як морозиво за 1 хвилину: порібно 500 г полуниці та 2 інгредієнта

Дата публікації: 12 травня 2026 16:04
Десерт, як морозиво за 1 хвилину: порібно 500 г полуниці та 2 інгредієнта
Полуничне морозиво. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт стане справжнім порятунком у спекотні дні, коли хочеться чогось холодного та смачного. Полуниця, вершки та згущене молоко перетворюються на ніжне домашнє морозиво з насиченим ягідним смаком. Готується все дуже просто — без складних етапів і спеціальної техніки. А результат виходить настільки вдалим, що магазинне морозиво вже не захочеться купувати.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • полуниця — 500 г;
  • згущене молоко — 450 г;
  • вершки 33% — 500 мл.;
  • цукрова пудра — 25 г.
рецепт морозива з полуницею
Морозиво з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Полуницю помити, очистити від хвостиків і перебити блендером у пюре.
  2. Охолоджені вершки збити з цукровою пудрою до пишної консистенції.
  3. Додати згущене молоко та акуратно перемішати. 
  4. Потім ввести полуничне пюре й ще раз обережно перемішати до однорідності.
  5. Готову масу перекласти у контейнер і поставити у морозильну камеру на 5–6 годин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
