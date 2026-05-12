Десерт, як морозиво за 1 хвилину: порібно 500 г полуниці та 2 інгредієнта
Цей десерт стане справжнім порятунком у спекотні дні, коли хочеться чогось холодного та смачного. Полуниця, вершки та згущене молоко перетворюються на ніжне домашнє морозиво з насиченим ягідним смаком. Готується все дуже просто — без складних етапів і спеціальної техніки. А результат виходить настільки вдалим, що магазинне морозиво вже не захочеться купувати.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- полуниця — 500 г;
- згущене молоко — 450 г;
- вершки 33% — 500 мл.;
- цукрова пудра — 25 г.
Спосіб приготування
- Полуницю помити, очистити від хвостиків і перебити блендером у пюре.
- Охолоджені вершки збити з цукровою пудрою до пишної консистенції.
- Додати згущене молоко та акуратно перемішати.
- Потім ввести полуничне пюре й ще раз обережно перемішати до однорідності.
- Готову масу перекласти у контейнер і поставити у морозильну камеру на 5–6 годин.
