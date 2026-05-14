Головна Смак Десерт з полуницею без духовки за 5 хвилин: цей рецепт зараз всі готують

Дата публікації: 14 травня 2026 03:04
Десерт з полуницею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт із полуницею став справжнім хітом, адже готується без духовки, желатину та складних процесів. Ніжний крем із маскарпоне, соковита полуниця та м’яке печиво ідеально поєднуються між собою. Рецепт настільки простий, що впоратися з ним можна буквально за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печиво — 300 г;
  • молоко — 180 мл.;
  • маскарпоне — 150 г;
  • вершки підсолоджені для збивання — 500 мл;
  • полуниця — 250 г.
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Печиво злегка змочити в молоці та викласти першим шаром у форму.
  2. Вершки збити разом із маскарпоне до пишної кремової маси.
  3. Полуницю нарізати шматочками та додати до крему або викладати окремими шарами.
  4. Далі сформувати десерт шарами: печиво, крем, полуниця і знову печиво.
  5. Готовий десерт поставити в морозильну камеру приблизно на 1 годину або в холодильник на кілька годин.
  6. Перед подачею прикрасити шматочками полуниці.

Автор:
Юлія Щербак
