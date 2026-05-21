Торт для "ленивых": без духовки, без желатина и без дорогих сливок
Этот торт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусный десерт без лишних усилий и сложных ингредиентов. Он не требует духовки, желатина или дорогих сливок, но получается нежным, кремовым и очень домашним. Благодаря сметанному крему печенье быстро пропитывается и становится мягким, почти как бисквит.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- клубника — 400 г.;
- сметана 20% — 400 г;
- печенье — 300 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- загуститель для сметаны — 15 г.
Способ приготовления
- К сметане добавить сахарную пудру и загуститель и взбить до нежного, воздушного крема.
- При необходимости можно заменить загуститель небольшим количеством крахмала.
- Клубнику промыть, очистить и нарезать кусочками.
- В форму выложить немного крема, далее сформировать слои из печенья, крема и клубники.
- Повторить слои еще раз, верхний слой украсить кремом и ягодами.
- Поставить торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы печенье пропиталось и стало мягким.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.