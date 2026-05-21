Україна
Главная Вкус Торт для "ленивых": без духовки, без желатина и без дорогих сливок

Торт для "ленивых": без духовки, без желатина и без дорогих сливок

Дата публикации 21 мая 2026 03:04
Торт для ленивых: без духовки, без желатина и без дорогих сливок
Торт с клубникой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт — настоящая находка для тех, кто хочет вкусный десерт без лишних усилий и сложных ингредиентов. Он не требует духовки, желатина или дорогих сливок, но получается нежным, кремовым и очень домашним. Благодаря сметанному крему печенье быстро пропитывается и становится мягким, почти как бисквит.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • клубника — 400 г.;
  • сметана 20% — 400 г;
  • печенье — 300 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • загуститель для сметаны — 15 г.
рецепт торта без випічки
Торт с кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. К сметане добавить сахарную пудру и загуститель и взбить до нежного, воздушного крема.
  2. При необходимости можно заменить загуститель небольшим количеством крахмала.
  3. Клубнику промыть, очистить и нарезать кусочками.
  4. В форму выложить немного крема, далее сформировать слои из печенья, крема и клубники.
  5. Повторить слои еще раз, верхний слой украсить кремом и ягодами.
  6. Поставить торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы печенье пропиталось и стало мягким.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
