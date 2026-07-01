Шоколадно-банановий десерт без випічки: простий рецепт із двох інгредієнтів

Легкий десерт "Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться солодкого, але немає бажання вмикати духовку, цей десерт стане справжньою знахідкою. Для його приготування знадобляться лише два прості інгредієнти, а результат приємно здивує ніжною текстурою та насиченим шоколадним смаком. Ідеальний варіант для швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

стиглі банани — 6 шт.;

чорний шоколад без цукру — 250 г.

Спосіб приготування

Банани очистити, нарізати шматочками та подрібнити блендером до однорідного пюре. Чорний шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції. Додати його до бананового пюре й ретельно перемішати. Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою, накрити зверху та поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а ще краще — на ніч. Перед подачею акуратно дістати десерт із форми та за бажанням прикрасити тертим шоколадом, ягодами, шматочками банана або листочками м'яти.

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