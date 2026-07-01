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Головна Смак Легкий десерт "Леді": лише 2 інгредієнти, без випічки, без желатина та без цукру

Легкий десерт "Леді": лише 2 інгредієнти, без випічки, без желатина та без цукру

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:44
Шоколадно-банановий десерт без випічки: простий рецепт із двох інгредієнтів
Легкий десерт "Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться солодкого, але немає бажання вмикати духовку, цей десерт стане справжньою знахідкою. Для його приготування знадобляться лише два прості інгредієнти, а результат приємно здивує ніжною текстурою та насиченим шоколадним смаком. Ідеальний варіант для швидкого домашнього десерту без зайвих клопотів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • стиглі банани — 6 шт.;
  • чорний шоколад без цукру — 250 г.

Спосіб приготування

  1. Банани очистити, нарізати шматочками та подрібнити блендером до однорідного пюре.
  2. Чорний шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі до гладкої консистенції.
  3. Додати його до бананового пюре й ретельно перемішати.
  4. Перелити масу у форму, застелену харчовою плівкою, накрити зверху та поставити в холодильник щонайменше на 4 години, а ще краще — на ніч.
  5. Перед подачею акуратно дістати десерт із форми та за бажанням прикрасити тертим шоколадом, ягодами, шматочками банана або листочками м'яти.

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десерт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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