Ніжний вишневий торт із йогуртовим кремом: десерт, який тане в роті

Торт "Вишня в Хмарах". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати особливий літній десерт, цей вишневий торт стане чудовим вибором. Поєднання соковитої ягідної начинки, ніжного тіста та легкого йогуртового крему створює ідеальний смак, перед яким важко встояти. Такий торт виходить напрочуд повітряним, ароматним і неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (для тіста):

яєчні жовтки — 3 шт.;

сіль — 1 дрібка;

цукрова пудра — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

вершкове масло — 80 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 12 г.

Для вишневої начинки:

вишня — 500 г;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

цукор — 150 г;

вода — 150 мл.

Для крему:

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яєчні білки — 3 шт.;

сіль — 1 дрібка;

цукор — 130 г;

грецький йогурт — 500 г;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

ванільний цукор — 10 г.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Для начинки змішати вишню з цукром, водою та кукурудзяним крохмалем. Поставити на вогонь і готувати, постійно помішуючи, до загустіння, після чого охолодити. Для тіста жовтки збити із сіллю, цукровою пудрою та ванільним цукром. Додати розтоплене вершкове масло, борошно й розпушувач, замісити м'яке тісто та викласти його у форму. Для крему білки збити із сіллю, поступово додати цукор, потім ввести грецький йогурт, крохмаль і ванільний цукор. На основу викласти вишневу начинку, зверху рівномірно розподілити крем. Випікати до готовності, після чого повністю охолодити. За бажанням перед подачею посипати цукровою пудрою.

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