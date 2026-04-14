Яєчний паштет за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня

Яєчна намазка за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня
Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 15:08
Яєчний паштет. Фото: smachnenke.com.ua
Ця намазка — справжній порятунок, коли залишаються варені яйця і хочеться швидко приготувати щось смачне. Ніжна текстура і вершковий смак роблять її ідеальною для сніданків або перекусів. Мінімум інгредієнтів і часу, а результат приємно дивує. Простий рецепт, який точно стане у пригоді після свят.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 3 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- сир вершковий — 50 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- оливки — 8–10 шт.
Спосіб приготування
- Яйця натерти на дрібній тертці або розім’яти виделкою до крихкої маси.
- Додати м’яке вершкове масло, вершковий сир і майонез.
- Ретельно перемішати до однорідної кремової текстури.
- Додати сіль і перець за смаком, ще раз добре перемішати.
- Готовий паштет перекласти в ємність, за бажанням прикрасити оливками і поставити в холодильник на 20–30 хвилин для стабілізації.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама