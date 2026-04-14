Яєчний паштет за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яєчна намазка за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня

Яєчна намазка за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 15:08
Яєчний паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — справжній порятунок, коли залишаються варені яйця і хочеться швидко приготувати щось смачне. Ніжна текстура і вершковий смак роблять її ідеальною для сніданків або перекусів. Мінімум інгредієнтів і часу, а результат приємно дивує. Простий рецепт, який точно стане у пригоді після свят.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сир вершковий — 50 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • оливки — 8–10 шт.
Яєчна намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця натерти на дрібній тертці або розім’яти виделкою до крихкої маси.
  2. Додати м’яке вершкове масло, вершковий сир і майонез.
  3. Ретельно перемішати до однорідної кремової текстури.
  4. Додати сіль і перець за смаком, ще раз добре перемішати.
  5. Готовий паштет перекласти в ємність, за бажанням прикрасити оливками і поставити в холодильник на 20–30 хвилин для стабілізації.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Великдень яйця бутерброд рецепт паштет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації