Яєчний паштет за 2 хвилини: рятівний рецепт після Великодня

Яєчний паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка — справжній порятунок, коли залишаються варені яйця і хочеться швидко приготувати щось смачне. Ніжна текстура і вершковий смак роблять її ідеальною для сніданків або перекусів. Мінімум інгредієнтів і часу, а результат приємно дивує. Простий рецепт, який точно стане у пригоді після свят.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

вершкове масло — 30 г;

сир вершковий — 50 г;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

оливки — 8–10 шт.

Яєчна намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця натерти на дрібній тертці або розім’яти виделкою до крихкої маси. Додати м’яке вершкове масло, вершковий сир і майонез. Ретельно перемішати до однорідної кремової текстури. Додати сіль і перець за смаком, ще раз добре перемішати. Готовий паштет перекласти в ємність, за бажанням прикрасити оливками і поставити в холодильник на 20–30 хвилин для стабілізації.

