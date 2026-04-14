Яичный паштет за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи

Яичная намазка за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи
Дата публикации 14 апреля 2026 15:08
Яичный паштет. Фото: smachnenke.com.ua
Эта намазка — настоящее спасение, когда остаются вареные яйца и хочется быстро приготовить что-то вкусное. Нежная текстура и сливочный вкус делают ее идеальной для завтраков или перекусов. Минимум ингредиентов и времени, а результат приятно удивляет. Простой рецепт, который точно пригодится после праздников.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 3 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- сыр сливочный — 50 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- оливки — 8-10 шт.
Способ приготовления
- Яйца натереть на мелкой терке или размять вилкой до рассыпчатой массы.
- Добавить мягкое сливочное масло, сливочный сыр и майонез.
- Тщательно перемешать до однородной кремовой текстуры.
- Добавить соль и перец по вкусу, еще раз хорошо перемешать.
- Готовый паштет переложить в емкость, по желанию украсить оливками и поставить в холодильник на 20-30 минут для стабилизации.
