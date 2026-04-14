Яичный паштет за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи

Яичный паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка — настоящее спасение, когда остаются вареные яйца и хочется быстро приготовить что-то вкусное. Нежная текстура и сливочный вкус делают ее идеальной для завтраков или перекусов. Минимум ингредиентов и времени, а результат приятно удивляет. Простой рецепт, который точно пригодится после праздников.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца вареные — 3 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сыр сливочный — 50 г;

майонез — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

оливки — 8-10 шт.

Яичная намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца натереть на мелкой терке или размять вилкой до рассыпчатой массы. Добавить мягкое сливочное масло, сливочный сыр и майонез. Тщательно перемешать до однородной кремовой текстуры. Добавить соль и перец по вкусу, еще раз хорошо перемешать. Готовый паштет переложить в емкость, по желанию украсить оливками и поставить в холодильник на 20-30 минут для стабилизации.

