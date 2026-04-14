Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яичная намазка за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи

Яичная намазка за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 15:08
Яичный паштет за 2 минуты: спасительный рецепт после Пасхи
Яичный паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка — настоящее спасение, когда остаются вареные яйца и хочется быстро приготовить что-то вкусное. Нежная текстура и сливочный вкус делают ее идеальной для завтраков или перекусов. Минимум ингредиентов и времени, а результат приятно удивляет. Простой рецепт, который точно пригодится после праздников.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 3 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сыр сливочный — 50 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • оливки — 8-10 шт.
Яичная намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца натереть на мелкой терке или размять вилкой до рассыпчатой массы.
  2. Добавить мягкое сливочное масло, сливочный сыр и майонез.
  3. Тщательно перемешать до однородной кремовой текстуры.
  4. Добавить соль и перец по вкусу, еще раз хорошо перемешать.
  5. Готовый паштет переложить в емкость, по желанию украсить оливками и поставить в холодильник на 20-30 минут для стабилизации.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Пасха яйца бутерброд рецепт паштет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации