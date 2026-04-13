Рецепт намазки на завтрак для бутербродов: получается 700 г
Эта намазка станет настоящей находкой для быстрого и сытного завтрака. Нежная текстура, насыщенный вкус и простые ингредиенты делают ее идеальной альтернативой магазинным паштетам. Она прекрасно сочетается с хрустящими гренками и хорошо насыщает благодаря нуту и орехам. Рецепт максимально простой, а результат приятно удивляет.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- нут консервированный — 800 г;
- орехи грецкие — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сок лимона — с 0,5 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- кориандр — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- зелень петрушки — для подачи;
- хлеб — для подачи.
Способ приготовления
- Нут отцедить, жидкость сохранить. Грецкие орехи добавить на сухую сковороду и слегка подсушить до аромата. Чеснок измельчить чеснок.
- К нуту добавить орехи, чеснок, сок лимона, специи и масло.
- Добавить несколько ложек жидкости от нута и перебить все блендером до однородной кремовой текстуры.
- При необходимости добавить еще немного жидкости для более нежной консистенции.
- Хлеб подсушить на сухой сковороде до румяной корочки.
- Намазку выложить на теплые гренки, сверху добавить измельченную зелень.
