Україна
Главная Вкус Рецепт намазки на завтрак для бутербродов: получается 700 г

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 05:04
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эта намазка станет настоящей находкой для быстрого и сытного завтрака. Нежная текстура, насыщенный вкус и простые ингредиенты делают ее идеальной альтернативой магазинным паштетам. Она прекрасно сочетается с хрустящими гренками и хорошо насыщает благодаря нуту и орехам. Рецепт максимально простой, а результат приятно удивляет.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • нут консервированный — 800 г;
  • орехи грецкие — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сок лимона — с 0,5 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • кориандр — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • зелень петрушки — для подачи;
  • хлеб — для подачи.
рецепт намазки з нуту
Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нут отцедить, жидкость сохранить. Грецкие орехи добавить на сухую сковороду и слегка подсушить до аромата. Чеснок измельчить чеснок.
  2. К нуту добавить орехи, чеснок, сок лимона, специи и масло.
  3. Добавить несколько ложек жидкости от нута и перебить все блендером до однородной кремовой текстуры.
  4. При необходимости добавить еще немного жидкости для более нежной консистенции.
  5. Хлеб подсушить на сухой сковороде до румяной корочки.
  6. Намазку выложить на теплые гренки, сверху добавить измельченную зелень.

бутерброд рецепт идея для завтрака паштет
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
