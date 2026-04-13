Головна Смак Рецепт намазки на сніданок для бутербродів: виходить 700 г

Рецепт намазки на сніданок для бутербродів: виходить 700 г

Дата публікації: 13 квітня 2026 05:04
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ця намазка стане справжньою знахідкою для швидкого і ситного сніданку. Ніжна текстура, насичений смак і прості інгредієнти роблять її ідеальною альтернативою магазинним паштетам. Вона чудово поєднується з хрусткими грінками і добре насичує завдяки нуту та горіхам. Рецепт максимально простий, а результат приємно дивує.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • нут консервований — 800 г;
  • горіхи волоські — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • сік лимона — з 0,5 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • коріандр — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • зелень петрушки — для подачі;
  • хліб — для подачі.
рецепт намазки з нуту
Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нут відцідити, рідину зберегти. Волоські горіхи додати на суху пательню і злегка підсушити до аромату. Часник подрібнити.
  2. До нуту додати горіхи, часник, сік лимона, спеції та олію. 
  3. Додати кілька ложок рідини від нуту і перебити все блендером до однорідної кремової текстури.
  4. За потреби додати ще трохи рідини для більш ніжної консистенції.
  5. Хліб підсушити на сухій пательні до рум’яної скоринки.
  6. Намазку викласти на теплі грінки, зверху додати подрібнену зелень.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Читайте також:

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Юлія Щербак - Редактор
