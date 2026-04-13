Рецепт намазки на сніданок для бутербродів: виходить 700 г
Ця намазка стане справжньою знахідкою для швидкого і ситного сніданку. Ніжна текстура, насичений смак і прості інгредієнти роблять її ідеальною альтернативою магазинним паштетам. Вона чудово поєднується з хрусткими грінками і добре насичує завдяки нуту та горіхам. Рецепт максимально простий, а результат приємно дивує.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- нут консервований — 800 г;
- горіхи волоські — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- сік лимона — з 0,5 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- перець чорний мелений — за смаком;
- коріандр — за смаком;
- сіль — за смаком;
- зелень петрушки — для подачі;
- хліб — для подачі.
Спосіб приготування
- Нут відцідити, рідину зберегти. Волоські горіхи додати на суху пательню і злегка підсушити до аромату. Часник подрібнити.
- До нуту додати горіхи, часник, сік лимона, спеції та олію.
- Додати кілька ложок рідини від нуту і перебити все блендером до однорідної кремової текстури.
- За потреби додати ще трохи рідини для більш ніжної консистенції.
- Хліб підсушити на сухій пательні до рум’яної скоринки.
- Намазку викласти на теплі грінки, зверху додати подрібнену зелень.
