Намазка "Весняна" за 10 хвилин на сніданок: ну дуже добра на смак

Намазка "Весняна" за 10 хвилин на сніданок: ну дуже добра на смак

Дата публікації: 29 березня 2026 13:29
Намазка Весняна за 10 хвилин на сніданок: ну дуже добра на смак
Намазка "Весняна". Фото: gospodynka.com.ua

Намазка "Весняна" — це легка і свіжа закуска, яка ідеально підходить для швидкого сніданку. Поєднання редиски, зелені та ніжної сирної заправки створює яскравий смак і приємну текстуру. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ароматну страву всього за кілька хвилин. Такий рецепт стане чудовим варіантом для щоденного меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • редиска — 100 г;
  • зелена цибуля — 70 г;
  • кінза — 1 пучок;
  • яйця варені — 10 шт.;
  • батон або хліб — для подачі;
  • сир фета — 100 г;
  • майонез — 1 ст. ложка;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • сухий часник — 0,5 ч. ложки.
рецепт салату з редиски
Хліб та намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Редиску та зелень дрібно нарізати, яйця подрібнити та поєднати в мисці.
  2. Сир фета розім’яти, додати майонез, сметану, перець і сухий часник, перемішати до однорідної маси. За потреби додати сіль.
  3. Заправку додати до основи, добре перемішати та залишити на 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися.
  4. Хліб підсмажити на сухій сковорідці до рум’яної скоринки.
  5. Подавати намазку на грінках або як окрему закуску.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
