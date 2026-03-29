Намазка "Весняна" за 10 хвилин на сніданок: ну дуже добра на смак
Намазка "Весняна" — це легка і свіжа закуска, яка ідеально підходить для швидкого сніданку. Поєднання редиски, зелені та ніжної сирної заправки створює яскравий смак і приємну текстуру. Простий спосіб приготування дозволяє отримати ароматну страву всього за кілька хвилин. Такий рецепт стане чудовим варіантом для щоденного меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- редиска — 100 г;
- зелена цибуля — 70 г;
- кінза — 1 пучок;
- яйця варені — 10 шт.;
- батон або хліб — для подачі;
- сир фета — 100 г;
- майонез — 1 ст. ложка;
- сметана — 2 ст. ложки;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- сухий часник — 0,5 ч. ложки.
Спосіб приготування
- Редиску та зелень дрібно нарізати, яйця подрібнити та поєднати в мисці.
- Сир фета розім’яти, додати майонез, сметану, перець і сухий часник, перемішати до однорідної маси. За потреби додати сіль.
- Заправку додати до основи, добре перемішати та залишити на 10–15 хвилин, щоб смаки поєдналися.
- Хліб підсмажити на сухій сковорідці до рум’яної скоринки.
- Подавати намазку на грінках або як окрему закуску.
Читайте Новини.LIVE!