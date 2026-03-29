Намазка "Весенняя" за 10 минут на завтрак: ну очень хорошая на вкус
Намазка "Весенняя" — это легкая и свежая закуска, которая идеально подходит для быстрого завтрака. Сочетание редиса, зелени и нежной сырной заправки создает яркий вкус и приятную текстуру. Простой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо всего за несколько минут. Такой рецепт станет отличным вариантом для ежедневного меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- редис — 100 г;
- зеленый лук — 70 г;
- кинза — 1 пучок;
- яйца вареные — 10 шт.;
- батон или хлеб — для подачи;
- сыр фета — 100 г;
- майонез — 1 ст. ложка;
- сметана — 2 ст. ложки;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- сухой чеснок — 0,5 ч. ложки.
Способ приготовления
- Редис и зелень мелко нарезать, яйца измельчить и соединить в миске.
- Сыр фета размять, добавить майонез, сметану, перец и сухой чеснок, перемешать до однородной массы. При необходимости добавить соль.
- Заправку добавить к основе, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились.
- Хлеб поджарить на сухой сковороде до румяной корочки.
- Подавать намазку на гренках или как отдельную закуску.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
