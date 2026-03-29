Намазка "Весенняя" за 10 минут на завтрак: ну очень хорошая на вкус

Намазка "Весенняя" за 10 минут на завтрак: ну очень хорошая на вкус

Дата публикации 29 марта 2026 13:29
Намазка "Весенняя". Фото: gospodynka.com.ua

Намазка "Весенняя" — это легкая и свежая закуска, которая идеально подходит для быстрого завтрака. Сочетание редиса, зелени и нежной сырной заправки создает яркий вкус и приятную текстуру. Простой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо всего за несколько минут. Такой рецепт станет отличным вариантом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 100 г;
  • зеленый лук — 70 г;
  • кинза — 1 пучок;
  • яйца вареные — 10 шт.;
  • батон или хлеб — для подачи;
  • сыр фета — 100 г;
  • майонез — 1 ст. ложка;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • сухой чеснок — 0,5 ч. ложки.
рецепт салату з редиски
Хлеб и намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Редис и зелень мелко нарезать, яйца измельчить и соединить в миске.
  2. Сыр фета размять, добавить майонез, сметану, перец и сухой чеснок, перемешать до однородной массы. При необходимости добавить соль.
  3. Заправку добавить к основе, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились.
  4. Хлеб поджарить на сухой сковороде до румяной корочки.
  5. Подавать намазку на гренках или как отдельную закуску.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
