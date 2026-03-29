Намазка "Весенняя" за 10 минут на завтрак: ну очень хорошая на вкус

Намазка "Весенняя". Фото: gospodynka.com.ua

Намазка "Весенняя" — это легкая и свежая закуска, которая идеально подходит для быстрого завтрака. Сочетание редиса, зелени и нежной сырной заправки создает яркий вкус и приятную текстуру. Простой способ приготовления позволяет получить ароматное блюдо всего за несколько минут. Такой рецепт станет отличным вариантом для ежедневного меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 100 г;

зеленый лук — 70 г;

кинза — 1 пучок;

яйца вареные — 10 шт.;

батон или хлеб — для подачи;

сыр фета — 100 г;

майонез — 1 ст. ложка;

сметана — 2 ст. ложки;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

сухой чеснок — 0,5 ч. ложки.

Хлеб и намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Редис и зелень мелко нарезать, яйца измельчить и соединить в миске. Сыр фета размять, добавить майонез, сметану, перец и сухой чеснок, перемешать до однородной массы. При необходимости добавить соль. Заправку добавить к основе, хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы вкусы соединились. Хлеб поджарить на сухой сковороде до румяной корочки. Подавать намазку на гренках или как отдельную закуску.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.