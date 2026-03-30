Яйця Космос на Великдень: крашанки без штучних барвників, потрібно каркаде

Яйця "Космос" на Великдень: без штучних барвників, знадобиться каркаде

Дата публікації: 30 березня 2026 20:04
Яйця "Космос". Фото: smachnenke.com.ua

Яйця "Космос" — це оригінальний спосіб пофарбувати крашанки без штучних барвників. Завдяки чаю каркаде утворюється незвичайний мармуровий візерунок і глибокі відтінки кольору. Такий метод простий у виконанні, але результат виглядає дуже ефектно. Ідеальний варіант для святкового великоднього столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — за потреби;
  • чай каркаде — за потреби;
  • сіль — дрібка;
  • оцет — за бажанням;
  • олія — за бажанням;
  • перламутровий барвник — за бажанням.
як пофарбувати яйця каркаде
Яйця та каркаде. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити на невеликому вогні з додаванням солі, щоб шкаралупа залишилася цілою.
  2. Чай каркаде залити окропом у двох ємностях, в одну з них додати трохи оцту для більш насиченого кольору.
  3. Гарячі яйця занурити в настій так, щоб вони були повністю покриті, і залишити на кілька годин для фарбування.
  4. Після цього обережно дістати яйця та дати їм висохнути.
  5. За бажанням протерти олією для блиску або додати перламутровий ефект барвником.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Читайте також:

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026. 

Великдень яйця Великодній тиждень рецепт чай каркаде
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
