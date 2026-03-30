Яйця Космос на Великдень: крашанки без штучних барвників, потрібно каркаде

Яйця "Космос" на Великдень: без штучних барвників, знадобиться каркаде
Дата публікації: 30 березня 2026 20:04
Яйця "Космос". Фото: smachnenke.com.ua
Яйця "Космос" — це оригінальний спосіб пофарбувати крашанки без штучних барвників. Завдяки чаю каркаде утворюється незвичайний мармуровий візерунок і глибокі відтінки кольору. Такий метод простий у виконанні, але результат виглядає дуже ефектно. Ідеальний варіант для святкового великоднього столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця варені — за потреби;
- чай каркаде — за потреби;
- сіль — дрібка;
- оцет — за бажанням;
- олія — за бажанням;
- перламутровий барвник — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця відварити на невеликому вогні з додаванням солі, щоб шкаралупа залишилася цілою.
- Чай каркаде залити окропом у двох ємностях, в одну з них додати трохи оцту для більш насиченого кольору.
- Гарячі яйця занурити в настій так, щоб вони були повністю покриті, і залишити на кілька годин для фарбування.
- Після цього обережно дістати яйця та дати їм висохнути.
- За бажанням протерти олією для блиску або додати перламутровий ефект барвником.
Реклама