Яйця Космос на Великдень: крашанки без штучних барвників, потрібно каркаде

Яйця "Космос". Фото: smachnenke.com.ua

Яйця "Космос" — це оригінальний спосіб пофарбувати крашанки без штучних барвників. Завдяки чаю каркаде утворюється незвичайний мармуровий візерунок і глибокі відтінки кольору. Такий метод простий у виконанні, але результат виглядає дуже ефектно. Ідеальний варіант для святкового великоднього столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця варені — за потреби;

чай каркаде — за потреби;

сіль — дрібка;

оцет — за бажанням;

олія — за бажанням;

перламутровий барвник — за бажанням.

Яйця та каркаде. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця відварити на невеликому вогні з додаванням солі, щоб шкаралупа залишилася цілою. Чай каркаде залити окропом у двох ємностях, в одну з них додати трохи оцту для більш насиченого кольору. Гарячі яйця занурити в настій так, щоб вони були повністю покриті, і залишити на кілька годин для фарбування. Після цього обережно дістати яйця та дати їм висохнути. За бажанням протерти олією для блиску або додати перламутровий ефект барвником.

