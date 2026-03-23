Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться 3 ст.л. куркуми

Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться куркума
Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 20:44
Жовті яйця. Фото: smakuiemo.com.ua
Крашанки на Великдень можна зробити не лише красивими, а й особливими за допомогою простого натурального барвника. Куркума надає яйцям насичений золотистий відтінок, який виглядає святково і дуже стильно. Такий спосіб фарбування не потребує складних інгредієнтів і дозволяє легко створити ефектний декор навіть у домашніх умовах.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- яйця;
- куркума — 3 ст.л.;
- оцет 9% — 2 ст.л.;
- кондитерська поталь — за бажанням;
- яєчний білок — 1 шт.
Спосіб приготування
- Викласти яйця в каструлю з водою, додати куркуму та оцет.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10-13 хвилин.
- Залишити яйця в гарячій воді ще на 5 хвилин або до повного охолодження для більш насиченого кольору.
- Дістати яйця, промити від залишків куркуми і дати повністю висохнути.
- За бажанням змастити поверхню білком і обережно нанести поталь, щоб прикрасити крашанки.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама