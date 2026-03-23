Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться 3 ст.л. куркуми

Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться куркума

Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться куркума

Дата публікації: 23 березня 2026 20:44
Жовті яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Крашанки на Великдень можна зробити не лише красивими, а й особливими за допомогою простого натурального барвника. Куркума надає яйцям насичений золотистий відтінок, який виглядає святково і дуже стильно. Такий спосіб фарбування не потребує складних інгредієнтів і дозволяє легко створити ефектний декор навіть у домашніх умовах. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця;
  • куркума — 3 ст.л.;
  • оцет 9% — 2 ст.л.;
  • кондитерська поталь — за бажанням;
  • яєчний білок — 1 шт.
Яйця в куркумі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Викласти яйця в каструлю з водою, додати куркуму та оцет.
  2. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10-13 хвилин. 
  3. Залишити яйця в гарячій воді ще на 5 хвилин або до повного охолодження для більш насиченого кольору. 
  4. Дістати яйця, промити від залишків куркуми і дати повністю висохнути. 
  5. За бажанням змастити поверхню білком і обережно нанести поталь, щоб прикрасити крашанки.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
