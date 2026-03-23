Крашанки на Великдень 2026, які принесуть вдачу: знадобиться 3 ст.л. куркуми

Жовті яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Крашанки на Великдень можна зробити не лише красивими, а й особливими за допомогою простого натурального барвника. Куркума надає яйцям насичений золотистий відтінок, який виглядає святково і дуже стильно. Такий спосіб фарбування не потребує складних інгредієнтів і дозволяє легко створити ефектний декор навіть у домашніх умовах.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця;

куркума — 3 ст.л.;

оцет 9% — 2 ст.л.;

кондитерська поталь — за бажанням;

яєчний білок — 1 шт.

Яйця в куркумі. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Викласти яйця в каструлю з водою, додати куркуму та оцет. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 10-13 хвилин. Залишити яйця в гарячій воді ще на 5 хвилин або до повного охолодження для більш насиченого кольору. Дістати яйця, промити від залишків куркуми і дати повністю висохнути. За бажанням змастити поверхню білком і обережно нанести поталь, щоб прикрасити крашанки.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень.

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт.

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.