Традиційна паска на жовтках за рецептом Ольги Франко: на Великдень 2026

Традиційна паска на жовтках від Ольги Франко: рецепт на Великдень 2026
Це саме той рецепт паски, який асоціюється зі справжнім домашнім Великоднем. Завдяки великій кількості жовтків тісто виходить особливо ніжним, жовтим і ароматним, а структура — волокнистою та м’якою. Така паска довго не черствіє і зберігає свій смак навіть наступного дня. Якщо хочеться відтворити класичну випічку за перевіреним рецептом — цей варіант точно варто зберегти до Великодня 2026.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- молоко — 240 мл.;
- дріжджі — 40 г;
- жовтки — 5 шт.;
- вершкове масло — 125 г;
- цукор — 125 г;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- ваніль — за смаком;
- родзинки — 150 г.
Спосіб приготування
- Змішати тепле молоко, дріжджі, частину цукру і частину борошна, залишити до активності.
- Жовтки збити з цукром, додати сіль, ваніль, цедру та опару, перемішати.
- Поступово додати вершкове масло і борошно, замісити м’яке тісто.
- Залишити підходити до збільшення вдвічі. Додати підготовлені родзинки, перемішати.
- Розкласти у форми на третину об’єму, дати підрости. Випікати при 180 °C до готовності.
