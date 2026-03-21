Традиційна паска на жовтках за рецептом Ольги Франко: на Великдень 2026

Традиційна паска на жовтках від Ольги Франко: рецепт на Великдень 2026

Традиційна паска на жовтках від Ольги Франко: рецепт на Великдень 2026

Дата публікації: 21 березня 2026 15:04
Паска на жовтках. Фото: smachnenke.com.ua

Це саме той рецепт паски, який асоціюється зі справжнім домашнім Великоднем. Завдяки великій кількості жовтків тісто виходить особливо ніжним, жовтим і ароматним, а структура — волокнистою та м’якою. Така паска довго не черствіє і зберігає свій смак навіть наступного дня. Якщо хочеться відтворити класичну випічку за перевіреним рецептом — цей варіант точно варто зберегти до Великодня 2026.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • молоко — 240 мл.;
  • дріжджі — 40 г;
  • жовтки — 5 шт.;
  • вершкове масло — 125 г;
  • цукор — 125 г;
  • сіль — дрібка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • ваніль — за смаком;
  • родзинки — 150 г.
рецепт паски на жовтках
Приготування пасок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати тепле молоко, дріжджі, частину цукру і частину борошна, залишити до активності.
  2. Жовтки збити з цукром, додати сіль, ваніль, цедру та опару, перемішати.
  3. Поступово додати вершкове масло і борошно, замісити м’яке тісто.
  4. Залишити підходити до збільшення вдвічі. Додати підготовлені родзинки, перемішати.
  5. Розкласти у форми на третину об’єму, дати підрости. Випікати при 180 °C до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
