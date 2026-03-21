Справжні українські паски: традиційний рецепт з плетінням

Справжні українські паски: традиційний рецепт з плетінням

Дата публікації: 21 березня 2026 03:04
Українські паски. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт паски — справжня класика, яку передають із покоління в покоління. Саме так готують пухкі, ароматні та здобні паски з характерним плетінням зверху, яке надає їм особливого святкового вигляду. Тісто виходить ніжним, добре підростає і довго залишається свіжим. Якщо хочеться приготувати автентичну українську паску до Великодня 2026 — цей перевірений варіант точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 45 мл.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сухі дріжджі — 16 г;
  • борошно — 550 г;
  • молоко — 450 мл;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • жовтки — 8 шт.;
  • цукор — 140 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • олія — 100 мл;
  • алкоголь солодкий — 30 мл.;
  • борошно — 1 кг;
  • яйце — 1 шт.;
  • вода — 1 ст. л.
Приготування пасок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати теплу воду, цукор, борошно і дріжджі, залишити до появи піни.
  2. Додати тепле молоко та частину борошна, перемішати і залишити, щоб маса піднялася.
  3. Окремо з’єднати яйця, жовтки, цукор, сіль, цедру та ваніль.
  4. Додати вершкове масло, олію і алкоголь, перемішати до однорідності.
  5. Поєднати з опарою і поступово додати борошно, замісити м’яке еластичне тісто.
  6. Залишити тісто підходити, після чого обім’яти і розкласти у форми. 
  7. Зверху сформувати плетіння з тіста, дати ще раз підрости. Змастити яйцем з водою.
  8. Випікати при 180 °C 50–70 хвилин до рум’яності.

Юлія Щербак - Редактор
