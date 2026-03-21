Справжні українські паски: традиційний рецепт з плетінням

Українські паски. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт паски — справжня класика, яку передають із покоління в покоління. Саме так готують пухкі, ароматні та здобні паски з характерним плетінням зверху, яке надає їм особливого святкового вигляду. Тісто виходить ніжним, добре підростає і довго залишається свіжим. Якщо хочеться приготувати автентичну українську паску до Великодня 2026 — цей перевірений варіант точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода — 45 мл.;

борошно — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сухі дріжджі — 16 г;

борошно — 550 г;

молоко — 450 мл;

цедра апельсина — 1 шт.;

цедра лимона — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

жовтки — 8 шт.;

цукор — 140 г;

сіль — дрібка;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

вершкове масло — 100 г;

олія — 100 мл;

алкоголь солодкий — 30 мл.;

борошно — 1 кг;

яйце — 1 шт.;

вода — 1 ст. л.

Приготування пасок. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Змішати теплу воду, цукор, борошно і дріжджі, залишити до появи піни. Додати тепле молоко та частину борошна, перемішати і залишити, щоб маса піднялася. Окремо з’єднати яйця, жовтки, цукор, сіль, цедру та ваніль. Додати вершкове масло, олію і алкоголь, перемішати до однорідності. Поєднати з опарою і поступово додати борошно, замісити м’яке еластичне тісто. Залишити тісто підходити, після чого обім’яти і розкласти у форми. Зверху сформувати плетіння з тіста, дати ще раз підрости. Змастити яйцем з водою. Випікати при 180 °C 50–70 хвилин до рум’яності.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень.

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт.

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.