Справжні українські паски: традиційний рецепт з плетінням
Цей рецепт паски — справжня класика, яку передають із покоління в покоління. Саме так готують пухкі, ароматні та здобні паски з характерним плетінням зверху, яке надає їм особливого святкового вигляду. Тісто виходить ніжним, добре підростає і довго залишається свіжим. Якщо хочеться приготувати автентичну українську паску до Великодня 2026 — цей перевірений варіант точно варто зберегти.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вода — 45 мл.;
- борошно — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сухі дріжджі — 16 г;
- борошно — 550 г;
- молоко — 450 мл;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- жовтки — 8 шт.;
- цукор — 140 г;
- сіль — дрібка;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 100 г;
- олія — 100 мл;
- алкоголь солодкий — 30 мл.;
- борошно — 1 кг;
- яйце — 1 шт.;
- вода — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати теплу воду, цукор, борошно і дріжджі, залишити до появи піни.
- Додати тепле молоко та частину борошна, перемішати і залишити, щоб маса піднялася.
- Окремо з’єднати яйця, жовтки, цукор, сіль, цедру та ваніль.
- Додати вершкове масло, олію і алкоголь, перемішати до однорідності.
- Поєднати з опарою і поступово додати борошно, замісити м’яке еластичне тісто.
- Залишити тісто підходити, після чого обім’яти і розкласти у форми.
- Зверху сформувати плетіння з тіста, дати ще раз підрости. Змастити яйцем з водою.
- Випікати при 180 °C 50–70 хвилин до рум’яності.
