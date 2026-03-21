Настоящие украинские паски: традиционный рецепт с плетением

Украинские куличики. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт кулича — настоящая классика, которую передают из поколения в поколение. Именно так готовят воздушные, ароматные и сдобные куличи с характерным плетением сверху, которое придает им особый праздничный вид. Тесто получается нежным, хорошо подрастает и долго остается свежим. Если хочется приготовить аутентичную украинскую паску к Пасхе 2026 — этот проверенный вариант точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 45 мл.;

мука — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

сухие дрожжи — 16 г;

мука — 550 г;

молоко — 450 мл.;

цедра апельсина — 1 шт.;

цедра лимона — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

желтки — 8 шт.;

сахар — 140 г;

соль — щепотка;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

масло растительное — 100 мл.;

алкоголь сладкий — 30 мл.;

мука — 1 кг;

яйцо — 1 шт.;

вода — 1 ст. л.

Приготовление куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплую воду, сахар, муку и дрожжи, оставить до появления пены. Добавить теплое молоко и часть муки, перемешать и оставить, чтобы масса поднялась. Отдельно соединить яйца, желтки, сахар, соль, цедру и ваниль. Добавить сливочное масло, растительное масло и алкоголь, перемешать до однородности. Соединить с опарой и постепенно добавить муку, замесить мягкое эластичное тесто. Оставить тесто подходить, после чего обомять и разложить в формы. Сверху сформировать плетение из теста, дать еще раз подрасти. Смазать яйцом с водой. Выпекать при 180 °C 50-70 минут до румяности.

