Настоящие украинские паски: традиционный рецепт с плетением
Этот рецепт кулича — настоящая классика, которую передают из поколения в поколение. Именно так готовят воздушные, ароматные и сдобные куличи с характерным плетением сверху, которое придает им особый праздничный вид. Тесто получается нежным, хорошо подрастает и долго остается свежим. Если хочется приготовить аутентичную украинскую паску к Пасхе 2026 — этот проверенный вариант точно стоит сохранить.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 45 мл.;
- мука — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сухие дрожжи — 16 г;
- мука — 550 г;
- молоко — 450 мл.;
- цедра апельсина — 1 шт.;
- цедра лимона — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- желтки — 8 шт.;
- сахар — 140 г;
- соль — щепотка;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г;
- масло растительное — 100 мл.;
- алкоголь сладкий — 30 мл.;
- мука — 1 кг;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать теплую воду, сахар, муку и дрожжи, оставить до появления пены.
- Добавить теплое молоко и часть муки, перемешать и оставить, чтобы масса поднялась.
- Отдельно соединить яйца, желтки, сахар, соль, цедру и ваниль.
- Добавить сливочное масло, растительное масло и алкоголь, перемешать до однородности.
- Соединить с опарой и постепенно добавить муку, замесить мягкое эластичное тесто.
- Оставить тесто подходить, после чего обомять и разложить в формы.
- Сверху сформировать плетение из теста, дать еще раз подрасти. Смазать яйцом с водой.
- Выпекать при 180 °C 50-70 минут до румяности.
