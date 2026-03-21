Україна
Настоящие украинские паски: традиционный рецепт с плетением

Настоящие украинские паски: традиционный рецепт с плетением

Дата публикации 21 марта 2026 03:04
Украинские куличики. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт кулича — настоящая классика, которую передают из поколения в поколение. Именно так готовят воздушные, ароматные и сдобные куличи с характерным плетением сверху, которое придает им особый праздничный вид. Тесто получается нежным, хорошо подрастает и долго остается свежим. Если хочется приготовить аутентичную украинскую паску к Пасхе 2026 — этот проверенный вариант точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 45 мл.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сухие дрожжи — 16 г;
  • мука — 550 г;
  • молоко — 450 мл.;
  • цедра апельсина — 1 шт.;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • желтки — 8 шт.;
  • сахар — 140 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • алкоголь сладкий — 30 мл.;
  • мука — 1 кг;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 1 ст. л.
рецепт української паски з плетінням
Приготовление куличей. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплую воду, сахар, муку и дрожжи, оставить до появления пены.
  2. Добавить теплое молоко и часть муки, перемешать и оставить, чтобы масса поднялась.
  3. Отдельно соединить яйца, желтки, сахар, соль, цедру и ваниль.
  4. Добавить сливочное масло, растительное масло и алкоголь, перемешать до однородности.
  5. Соединить с опарой и постепенно добавить муку, замесить мягкое эластичное тесто.
  6. Оставить тесто подходить, после чего обомять и разложить в формы.
  7. Сверху сформировать плетение из теста, дать еще раз подрасти. Смазать яйцом с водой.
  8. Выпекать при 180 °C 50-70 минут до румяности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
