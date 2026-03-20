Модный роскошный творожный кулич в шоколаде: рецепт к Пасхе 2026

Творожная пасха. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта творожная пасха в шоколаде выглядит как десерт из кондитерской, но готовится значительно проще, чем кажется. Нежная творожная основа, насыщенный вкус белого шоколада и яркие цукаты создают настоящий праздничный эффект. Такой рецепт идеально подходит для Пасхи, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и подачей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

белый шоколад — 120 г;

жирорастворимый краситель — по желанию;

творог 9% — 300 г;

сливки 30-33% — 90 мл.;

сливочное масло — 60 г;

сахар — 60 г;

белый шоколад — 36 г;

желтки — 2 шт;

цукаты — 90 г.

Творожная пасха в шоколаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Растопить белый шоколад и распределить его по форме тонким слоем. Дать немного застыть в морозильнике, после чего повторить еще один слой для прочности. Творог протереть до нежной консистенции, добавить сливочное масло и перемешать. Отдельно растереть желтки с сахаром, добавить теплые сливки и прогреть до легкого загустения. Добавить белый шоколад и перемешать до однородности. Соединить заварную массу с творожной, добавить цукаты и перемешать. Выложить начинку в шоколадную форму, разровнять и поставить в морозильник на 4-6 часов. Перед подачей дать немного оттаять в холодильнике.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.

Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.

Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.