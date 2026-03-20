Модный роскошный творожный кулич в шоколаде: рецепт к Пасхе 2026
Дата публикации 20 марта 2026 15:04
Творожная пасха. Фото: smakuiemo.com.ua
Эта творожная пасха в шоколаде выглядит как десерт из кондитерской, но готовится значительно проще, чем кажется. Нежная творожная основа, насыщенный вкус белого шоколада и яркие цукаты создают настоящий праздничный эффект. Такой рецепт идеально подходит для Пасхи, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и подачей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белый шоколад — 120 г;
- жирорастворимый краситель — по желанию;
- творог 9% — 300 г;
- сливки 30-33% — 90 мл.;
- сливочное масло — 60 г;
- сахар — 60 г;
- белый шоколад — 36 г;
- желтки — 2 шт;
- цукаты — 90 г.
Способ приготовления
- Растопить белый шоколад и распределить его по форме тонким слоем.
- Дать немного застыть в морозильнике, после чего повторить еще один слой для прочности.
- Творог протереть до нежной консистенции, добавить сливочное масло и перемешать.
- Отдельно растереть желтки с сахаром, добавить теплые сливки и прогреть до легкого загустения.
- Добавить белый шоколад и перемешать до однородности.
- Соединить заварную массу с творожной, добавить цукаты и перемешать.
- Выложить начинку в шоколадную форму, разровнять и поставить в морозильник на 4-6 часов.
- Перед подачей дать немного оттаять в холодильнике.
Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026
Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.
Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.
Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.
Реклама