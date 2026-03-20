Главная Вкус Модный роскошный творожный кулич в шоколаде: рецепт к Пасхе 2026

Модный роскошный творожный кулич в шоколаде: рецепт к Пасхе 2026

Дата публикации 20 марта 2026 15:04
Творожная пасха. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта творожная пасха в шоколаде выглядит как десерт из кондитерской, но готовится значительно проще, чем кажется. Нежная творожная основа, насыщенный вкус белого шоколада и яркие цукаты создают настоящий праздничный эффект. Такой рецепт идеально подходит для Пасхи, когда хочется удивить гостей не только вкусом, но и подачей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • белый шоколад — 120 г;
  • жирорастворимый краситель — по желанию;
  • творог 9% — 300 г;
  • сливки 30-33% — 90 мл.;
  • сливочное масло — 60 г;
  • сахар — 60 г;
  • белый шоколад — 36 г;
  • желтки — 2 шт;
  • цукаты — 90 г.
Творожная пасха в шоколаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Растопить белый шоколад и распределить его по форме тонким слоем.
  2. Дать немного застыть в морозильнике, после чего повторить еще один слой для прочности.
  3. Творог протереть до нежной консистенции, добавить сливочное масло и перемешать.
  4. Отдельно растереть желтки с сахаром, добавить теплые сливки и прогреть до легкого загустения.
  5. Добавить белый шоколад и перемешать до однородности.
  6. Соединить заварную массу с творожной, добавить цукаты и перемешать.
  7. Выложить начинку в шоколадную форму, разровнять и поставить в морозильник на 4-6 часов.
  8. Перед подачей дать немного оттаять в холодильнике.

Юлия Щербак - Редактор
