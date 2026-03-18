Главная Вкус Рецепт пасхи за 1 час: нежная, ароматная и без дрожжей

Рецепт пасхи за 1 час: нежная, ароматная и без дрожжей

Дата публикации 18 марта 2026 15:04
Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить пасху быстро и без сложных процессов, этот рецепт станет идеальным вариантом. Без дрожжей, без долгого ожидания — все просто и понятно. Пасха получается нежной, ароматной и очень вкусной. Отличное решение для праздничной выпечки без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenk, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт. + 1 желток;
  • сахар — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • творог — 400 г;
  • мука — 300-320 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сухофрукты — 100 г.

Для глазури:

  • белок — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 75 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.
рецепт паски без дріжджів
Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца, желток, сахар, ванильный сахар, соль и цедру взбить до пышной массы, постепенно добавить растопленное сливочное масло.
  2. Добавить творог и перемешать до однородности.
  3. После этого добавить муку, разрыхлитель, соду и сухофрукты, аккуратно перемешать.
  4. Тесто выложить в смазанные формы до половины. Выпекать при 180 °C примерно 40-50 минут. Остудить.
  5. Для глазури белок взбить с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы. Нанести на охлажденный кулич.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
