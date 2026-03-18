Рецепт пасхи за 1 час: нежная, ароматная и без дрожжей
Когда хочется приготовить пасху быстро и без сложных процессов, этот рецепт станет идеальным вариантом. Без дрожжей, без долгого ожидания — все просто и понятно. Пасха получается нежной, ароматной и очень вкусной. Отличное решение для праздничной выпечки без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenk, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт. + 1 желток;
- сахар — 200 г;
- сливочное масло — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- творог — 400 г;
- мука — 300-320 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сухофрукты — 100 г.
Для глазури:
- белок — 1 шт.;
- сахарная пудра — 75 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яйца, желток, сахар, ванильный сахар, соль и цедру взбить до пышной массы, постепенно добавить растопленное сливочное масло.
- Добавить творог и перемешать до однородности.
- После этого добавить муку, разрыхлитель, соду и сухофрукты, аккуратно перемешать.
- Тесто выложить в смазанные формы до половины. Выпекать при 180 °C примерно 40-50 минут. Остудить.
- Для глазури белок взбить с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы. Нанести на охлажденный кулич.
