Рецепт пасхи за 1 час: нежная, ароматная и без дрожжей

Тесто с изюмом. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить пасху быстро и без сложных процессов, этот рецепт станет идеальным вариантом. Без дрожжей, без долгого ожидания — все просто и понятно. Пасха получается нежной, ароматной и очень вкусной. Отличное решение для праздничной выпечки без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenk, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт. + 1 желток;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка;

цедра лимона — 1 шт.;

творог — 400 г;

мука — 300-320 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сухофрукты — 100 г.

Для глазури:

белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 75 г;

лимонный сок — 1 ч. л.

Тесто в форме для выпекания. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца, желток, сахар, ванильный сахар, соль и цедру взбить до пышной массы, постепенно добавить растопленное сливочное масло. Добавить творог и перемешать до однородности. После этого добавить муку, разрыхлитель, соду и сухофрукты, аккуратно перемешать. Тесто выложить в смазанные формы до половины. Выпекать при 180 °C примерно 40-50 минут. Остудить. Для глазури белок взбить с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы. Нанести на охлажденный кулич.

