Рецепт паски за 1 годину: ніжна, ароматна і без дріжджів
Коли хочеться приготувати паску швидко і без складних процесів, цей рецепт стане ідеальним варіантом. Без дріжджів, без довгого очікування — усе просто і зрозуміло. Паска виходить ніжною, ароматною та дуже смачною. Чудове рішення для святкової випічки без зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenk, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт. + 1 жовток;
- цукор — 200 г;
- вершкове масло — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль — дрібка;
- цедра лимона — 1 шт.;
- сир — 400 г;
- борошно — 300–320 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сухофрукти — 100 г.
Для глазурі:
- білок — 1 шт.;
- цукрова пудра — 75 г;
- лимонний сік — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і цедру збити до пишної маси, поступово додати розтоплене вершкове масло.
- Додати сир і перемішати до однорідності.
- Після цього додати борошно, розпушувач, соду та сухофрукти, акуратно перемішати.
- Тісто викласти у змащені форми до половини. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин. Остудити.
- Для глазурі білок збити з цукровою пудрою та лимонним соком до густої маси. Нанести на охолоджену паску.
Читайте Новини.LIVE!