Рецепт паски за 1 годину: ніжна, ароматна і без дріжджів

Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати паску швидко і без складних процесів, цей рецепт стане ідеальним варіантом. Без дріжджів, без довгого очікування — усе просто і зрозуміло. Паска виходить ніжною, ароматною та дуже смачною. Чудове рішення для святкової випічки без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenk, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт. + 1 жовток;

цукор — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

цедра лимона — 1 шт.;

сир — 400 г;

борошно — 300–320 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

сухофрукти — 100 г.

Для глазурі:

білок — 1 шт.;

цукрова пудра — 75 г;

лимонний сік — 1 ч. л.

Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і цедру збити до пишної маси, поступово додати розтоплене вершкове масло. Додати сир і перемішати до однорідності. Після цього додати борошно, розпушувач, соду та сухофрукти, акуратно перемішати. Тісто викласти у змащені форми до половини. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин. Остудити. Для глазурі білок збити з цукровою пудрою та лимонним соком до густої маси. Нанести на охолоджену паску.

