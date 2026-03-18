Головна Смак Рецепт паски за 1 годину: ніжна, ароматна і без дріжджів

Дата публікації: 18 березня 2026 15:04
Тісто з родзинками. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати паску швидко і без складних процесів, цей рецепт стане ідеальним варіантом. Без дріжджів, без довгого очікування — усе просто і зрозуміло. Паска виходить ніжною, ароматною та дуже смачною. Чудове рішення для святкової випічки без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenk, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт. + 1 жовток;
  • цукор — 200 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • цедра лимона — 1 шт.;
  • сир — 400 г;
  • борошно — 300–320 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сухофрукти — 100 г.

Для глазурі:

  • білок — 1 шт.;
  • цукрова пудра — 75 г;
  • лимонний сік — 1 ч. л.
рецепт паски без дріжджів
Тісто у формі для випікання. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця, жовток, цукор, ванільний цукор, сіль і цедру збити до пишної маси, поступово додати розтоплене вершкове масло.
  2. Додати сир і перемішати до однорідності.
  3. Після цього додати борошно, розпушувач, соду та сухофрукти, акуратно перемішати.
  4. Тісто викласти у змащені форми до половини. Випікати при 180 °C приблизно 40–50 хвилин. Остудити.
  5. Для глазурі білок збити з цукровою пудрою та лимонним соком до густої маси. Нанести на охолоджену паску.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
