Модна розкішна сирна паска в шоколаді: рецепт до Великодня 2026

Дата публікації: 20 березня 2026 15:04
Сирна паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця сирна паска в шоколаді виглядає як десерт із кондитерської, але готується значно простіше, ніж здається. Ніжна сирна основа, насичений смак білого шоколаду та яскраві цукати створюють справжній святковий ефект. Такий рецепт ідеально підходить для Великодня, коли хочеться здивувати гостей не лише смаком, а й подачею. 

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • білий шоколад — 120 г;
  • жиророзчинний барвник — за бажанням;
  • сир кисломолочний 9% — 300 г;
  • вершки 30–33% — 90 мл;
  • вершкове масло — 60 г;
  • цукор — 60 г;
  • білий шоколад — 36 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукати — 90 г.
Сирна паска в шоколаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розтопити білий шоколад і розподілити його по формі тонким шаром.
  2. Дати трохи застигнути в морозильнику, після чого повторити ще один шар для міцності.
  3. Сир протерти до ніжної консистенції, додати вершкове масло та перемішати. 
  4. Окремо розтерти жовтки з цукром, додати теплі вершки і прогріти до легкого загустіння. 
  5. Додати білий шоколад і перемішати до однорідності.
  6. З’єднати заварну масу з сирною, додати цукати та перемішати. 
  7. Викласти начинку в шоколадну форму, розрівняти та поставити в морозильник на 4–6 годин.
  8. Перед подачею дати трохи відтанути в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
