Традиционный кулич на желтках по рецепту Ольги Франко: на Пасху 2026

Пасха на желтках. Фото: smachnenke.com.ua

Это именно тот рецепт кулича, который ассоциируется с настоящей домашней Пасхой. Благодаря большому количеству желтков тесто получается особенно нежным, желтым и ароматным, а структура — волокнистой и мягкой. Такой кулич долго не черствеет и сохраняет свой вкус даже на следующий день. Если хочется воссоздать классическую выпечку по проверенному рецепту — этот вариант точно стоит сохранить до Пасхи 2026.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мука — 500 г;

молоко — 240 мл.;

дрожжи — 40 г;

желтки — 5 шт.;

сливочное масло — 125 г;

сахар — 125 г;

соль — щепотка;

цедра лимона — 1 шт;

ваниль — по вкусу;

изюм — 150 г.

Приготовление куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать теплое молоко, дрожжи, часть сахара и часть муки, оставить до активности. Желтки взбить с сахаром, добавить соль, ваниль, цедру и опару, перемешать. Постепенно добавить сливочное масло и муку, замесить мягкое тесто. Оставить подходить до увеличения вдвое. Добавить подготовленный изюм, перемешать. Разложить в формы на треть объема, дать подрасти. Выпекать при 180 °C до готовности.

