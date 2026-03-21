Традиционный кулич на желтках по рецепту Ольги Франко: на Пасху 2026

Традиционный кулич на желтках от Ольги Франко: рецепт на Пасху 2026
Это именно тот рецепт кулича, который ассоциируется с настоящей домашней Пасхой. Благодаря большому количеству желтков тесто получается особенно нежным, желтым и ароматным, а структура — волокнистой и мягкой. Такой кулич долго не черствеет и сохраняет свой вкус даже на следующий день. Если хочется воссоздать классическую выпечку по проверенному рецепту — этот вариант точно стоит сохранить до Пасхи 2026.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 500 г;
- молоко — 240 мл.;
- дрожжи — 40 г;
- желтки — 5 шт.;
- сливочное масло — 125 г;
- сахар — 125 г;
- соль — щепотка;
- цедра лимона — 1 шт;
- ваниль — по вкусу;
- изюм — 150 г.
Способ приготовления
- Смешать теплое молоко, дрожжи, часть сахара и часть муки, оставить до активности.
- Желтки взбить с сахаром, добавить соль, ваниль, цедру и опару, перемешать.
- Постепенно добавить сливочное масло и муку, замесить мягкое тесто.
- Оставить подходить до увеличения вдвое. Добавить подготовленный изюм, перемешать.
- Разложить в формы на треть объема, дать подрасти. Выпекать при 180 °C до готовности.
