Главная Вкус Традиционный кулич на желтках от Ольги Франко: рецепт на Пасху 2026

Традиционный кулич на желтках от Ольги Франко: рецепт на Пасху 2026

Дата публикации 21 марта 2026 15:04
Традиционный кулич на желтках по рецепту Ольги Франко: на Пасху 2026
Пасха на желтках. Фото: smachnenke.com.ua

Это именно тот рецепт кулича, который ассоциируется с настоящей домашней Пасхой. Благодаря большому количеству желтков тесто получается особенно нежным, желтым и ароматным, а структура — волокнистой и мягкой. Такой кулич долго не черствеет и сохраняет свой вкус даже на следующий день. Если хочется воссоздать классическую выпечку по проверенному рецепту — этот вариант точно стоит сохранить до Пасхи 2026.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 500 г;
  • молоко — 240 мл.;
  • дрожжи — 40 г;
  • желтки — 5 шт.;
  • сливочное масло — 125 г;
  • сахар — 125 г;
  • соль — щепотка;
  • цедра лимона — 1 шт;
  • ваниль — по вкусу;
  • изюм — 150 г.
рецепт паски на жовтках
Приготовление куличей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать теплое молоко, дрожжи, часть сахара и часть муки, оставить до активности.
  2. Желтки взбить с сахаром, добавить соль, ваниль, цедру и опару, перемешать.
  3. Постепенно добавить сливочное масло и муку, замесить мягкое тесто.
  4. Оставить подходить до увеличения вдвое. Добавить подготовленный изюм, перемешать.
  5. Разложить в формы на треть объема, дать подрасти. Выпекать при 180 °C до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
