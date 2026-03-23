Крашанки на Пасху 2026, которые принесут удачу: понадобится 3 ст.л. куркумы

Крашанки на Пасху 2026, которые принесут удачу: понадобится куркума
Дата публикации 23 марта 2026 20:44
Желтые яйца. Фото: smakuiemo.com.ua
Крашенки на Пасху можно сделать не только красивыми, но и особенными с помощью простого натурального красителя. Куркума придает яйцам насыщенный золотистый оттенок, который выглядит празднично и очень стильно. Такой способ окрашивания не требует сложных ингредиентов и позволяет легко создать эффектный декор даже в домашних условиях.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца;
- куркума — 3 ст.л.;
- уксус 9% — 2 ст.л.;
- кондитерская поталь — по желанию;
- яичный белок — 1 шт.
Способ приготовления
- Выложить яйца в кастрюлю с водой, добавить куркуму и уксус.
- Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10-13 минут.
- Оставить яйца в горячей воде еще на 5 минут или до полного остывания для более насыщенного цвета.
- Достать яйца, промыть от остатков куркумы и дать полностью высохнуть.
- По желанию смазать поверхность белком и осторожно нанести поталь, чтобы украсить пасхальные яйца.
Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026
Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.
Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.
Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.
