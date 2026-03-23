Крашанки на Пасху 2026, которые принесут удачу: понадобится 3 ст.л. куркумы

Желтые яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Крашенки на Пасху можно сделать не только красивыми, но и особенными с помощью простого натурального красителя. Куркума придает яйцам насыщенный золотистый оттенок, который выглядит празднично и очень стильно. Такой способ окрашивания не требует сложных ингредиентов и позволяет легко создать эффектный декор даже в домашних условиях.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца;

куркума — 3 ст.л.;

уксус 9% — 2 ст.л.;

кондитерская поталь — по желанию;

яичный белок — 1 шт.

Яйца в куркуме. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Выложить яйца в кастрюлю с водой, добавить куркуму и уксус. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10-13 минут. Оставить яйца в горячей воде еще на 5 минут или до полного остывания для более насыщенного цвета. Достать яйца, промыть от остатков куркумы и дать полностью высохнуть. По желанию смазать поверхность белком и осторожно нанести поталь, чтобы украсить пасхальные яйца.

