Главная Вкус Яйца "Космос" на Пасху: без искусственных красителей, понадобится каркаде

Яйца "Космос" на Пасху: без искусственных красителей, понадобится каркаде

Дата публикации 30 марта 2026 20:04
Яйца Космос на Пасху: крашанки без искусственных красителей, нужно каркаде
Яйца "Космос". Фото: smachnenke.com.ua

Яйца "Космос" — это оригинальный способ покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей. Благодаря чаю каркаде образуется необычный мраморный узор и глубокие оттенки цвета. Такой метод прост в исполнении, но результат выглядит очень эффектно. Идеальный вариант для праздничного пасхального стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца вареные — по необходимости;
  • чай каркаде — по необходимости;
  • соль — щепотка;
  • уксус — по желанию;
  • масло — по желанию;
  • перламутровый краситель — по желанию.
як пофарбувати яйця каркаде
Яйца и каркаде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца отварить на небольшом огне с добавлением соли, чтобы скорлупа осталась целой.
  2. Чай каркаде залить кипятком в двух емкостях, в одну из них добавить немного уксуса для более насыщенного цвета.
  3. Горячие яйца окунуть в настой так, чтобы они были полностью покрыты, и оставить на несколько часов для окрашивания.
  4. После этого осторожно достать яйца и дать им высохнуть.
  5. По желанию протереть маслом для блеска или добавить перламутровый эффект красителем.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
