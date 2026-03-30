Яйца Космос на Пасху: крашанки без искусственных красителей, нужно каркаде

Яйца "Космос". Фото: smachnenke.com.ua

Яйца "Космос" — это оригинальный способ покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей. Благодаря чаю каркаде образуется необычный мраморный узор и глубокие оттенки цвета. Такой метод прост в исполнении, но результат выглядит очень эффектно. Идеальный вариант для праздничного пасхального стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца вареные — по необходимости;

чай каркаде — по необходимости;

соль — щепотка;

уксус — по желанию;

масло — по желанию;

перламутровый краситель — по желанию.

Яйца и каркаде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца отварить на небольшом огне с добавлением соли, чтобы скорлупа осталась целой. Чай каркаде залить кипятком в двух емкостях, в одну из них добавить немного уксуса для более насыщенного цвета. Горячие яйца окунуть в настой так, чтобы они были полностью покрыты, и оставить на несколько часов для окрашивания. После этого осторожно достать яйца и дать им высохнуть. По желанию протереть маслом для блеска или добавить перламутровый эффект красителем.

