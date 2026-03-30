Яйца Космос на Пасху: крашанки без искусственных красителей, нужно каркаде

Яйца "Космос" на Пасху: без искусственных красителей, понадобится каркаде
Дата публикации 30 марта 2026 20:04
Яйца "Космос" — это оригинальный способ покрасить пасхальные яйца без искусственных красителей. Благодаря чаю каркаде образуется необычный мраморный узор и глубокие оттенки цвета. Такой метод прост в исполнении, но результат выглядит очень эффектно. Идеальный вариант для праздничного пасхального стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца вареные — по необходимости;
- чай каркаде — по необходимости;
- соль — щепотка;
- уксус — по желанию;
- масло — по желанию;
- перламутровый краситель — по желанию.
Способ приготовления
- Яйца отварить на небольшом огне с добавлением соли, чтобы скорлупа осталась целой.
- Чай каркаде залить кипятком в двух емкостях, в одну из них добавить немного уксуса для более насыщенного цвета.
- Горячие яйца окунуть в настой так, чтобы они были полностью покрыты, и оставить на несколько часов для окрашивания.
- После этого осторожно достать яйца и дать им высохнуть.
- По желанию протереть маслом для блеска или добавить перламутровый эффект красителем.
