Як правильно маринувати шашлик, щоб був м'який та смачний — секрети приготування

Шашлик та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Правильний маринад — запорука смачного, м’якого шашлика. Дізнайтеся головні секрети досвідчених мангальників: яке м’ясо вибрати, які спеції та пропорції використовувати, щоб отримати ідеальний смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Цей рецепт перевертає всі уявлення про те, що оцет "вбиває" м’ясо. Насправді, якщо використовувати його правильно, можна отримати ідеально ніжний, ароматний шашлик.

Чому оцет у маринаді не шкодить м’ясу

Багато хто вважає, що оцет роз’їдає волокна, роблячи шашлик жорстким і сухим. Але насправді він допомагає пом’якшити м’ясо, якщо додавати його у правильних пропорціях. Колись люди купували не найкращі шматки свинини, тому використовували оцет для розм’якшення. Сьогодні ж його можна застосовувати так, щоб м’ясо залишалося соковитим.

Крім маринаду, важливо також правильно обрати м’ясо. Найкраще для шашлика підходить свиняча шия — вона містить жирові прожилки, які надають страві ніжність. При купівлі звертайте увагу на колір, запах та структуру. Хороше м’ясо повинно бути рожевим, пружним та мати приємний аромат.

Якщо при натисканні залишається вм’ятина, такий шматок краще не брати. Темно-червоний або вишневий відтінок говорить про те, що м’ясо від старої тварини — шашлик із нього вийде жорстким.

Вам знадобиться:

свинина (шийна частина) — 2 кг;

цибуля — 3 шт.

Для маринаду:

вода — 400 мл;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 2 ч. л.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

олія — 30 мл.

Спосіб приготування

Свинину нарізати шматками розміром із сірникову коробку. У каструлі змішати воду, сіль, цукор та оцет. Перемішати до повного розчинення кристалів. Розчин повинен мати приємну кислинку, але не бути занадто гострим.

Вода та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати тонкими кільцями, злегка присолити та добре розім’яти руками, щоб вона пустила сік. Додати цибулю разом із соком до маринаду, перемішати.

Шматки м’яса. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти шматки м’яса у маринад, добре перемішати. Накрити кришкою або харчовою плівкою та поставити в холодильник на 5 годин або на ніч.

М’ясо в маринаді. Фото: gospodynka.com.ua

Перед смаженням м’ясо дістати заздалегідь, щоб воно набуло кімнатної температури. Злити зайву рідину, додати олію та ще раз перемішати. На шампури нанизувати шматки м’яса не надто щільно, щоб вони рівномірно просмажувалися.

М’ясо на вугіллі. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити шашлик на мангалі, коли вугілля покриється сірим попелом — це означає, що жар стабільний і м’ясо не підгорить. Перші 5 хвилин перевертати кожні 30 секунд, щоб утворилася рівномірна скоринка.

Приготування шашлику. Фото: gospodynka.com.ua

Час приготування — 10–12 хвилин. Готовий шашлик перекласти у посуд, накрити кришкою на 3 хвилини, щоб соки рівномірно розподілилися. Подавайте із маринованою цибулею, свіжими овочами та зеленню.

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