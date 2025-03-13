Как правильно мариновать шашлык, чтобы был мягкий и вкусный — секреты приготовления

Шашлык и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Правильный маринад — залог вкусного, мягкого шашлыка. Узнайте главные секреты опытных мангальщиков: какое мясо выбрать, какие специи и пропорции использовать, чтобы получить идеальный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Этот рецепт переворачивает все представления о том, что уксус "убивает" мясо. На самом деле, если использовать его правильно, можно получить идеально нежный, ароматный шашлык.

Почему уксус в маринаде не вредит мясу

Многие считают, что уксус разъедает волокна, делая шашлык жестким и сухим. Но на самом деле он помогает смягчить мясо, если добавлять его в правильных пропорциях. Когда-то люди покупали не самые лучшие куски свинины, поэтому использовали уксус для размягчения. Сегодня же его можно применять так, чтобы мясо оставалось сочным.

Кроме маринада, важно также правильно выбрать мясо. Лучше всего для шашлыка подходит свиная шея — она содержит жировые прожилки, которые придают блюду нежность. При покупке обращайте внимание на цвет, запах и структуру. Хорошее мясо должно быть розовым, упругим и иметь приятный аромат.

Если при нажатии остается вмятина, такой кусок лучше не брать. Темно-красный или вишневый оттенок говорит о том, что мясо от старого животного — шашлык из него получится жестким.

Вам понадобится:

свинина (шейная часть) — 2 кг;

лук репчатый — 3 шт.

Для маринада:

вода — 400 мл;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус — 2 ч. л;

черный перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

растительное масло — 30 мл.

Способ приготовления

Свинину нарезать кусками размером со спичечный коробок. В кастрюле смешать воду, соль, сахар и уксус. Перемешать до полного растворения кристаллов. Раствор должен иметь приятную кислинку, но не быть слишком острым.

Вода и специи. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать тонкими кольцами, слегка присолить и хорошо размять руками, чтобы он пустил сок. Добавить лук вместе с соком в маринад, перемешать.

Куски мяса. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить куски мяса в маринад, хорошо перемешать. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и поставить в холодильник на 5 часов или на ночь.

Мясо в маринаде. Фото: gospodynka.com.ua

Перед жаркой мясо достать заранее, чтобы оно приобрело комнатную температуру. Слить лишнюю жидкость, добавить масло и еще раз перемешать. На шампуры нанизывать куски мяса не слишком плотно, чтобы они равномерно прожаривались.

Мясо на углях. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить шашлык на мангале, когда угли покроются серым пеплом — это значит, что жар стабильный и мясо не подгорит. Первые 5 минут переворачивать каждые 30 секунд, чтобы образовалась равномерная корочка.

Приготовление шашлыка. Фото: gospodynka.com.ua

Время приготовления — 10-12 минут. Готовый шашлык переложить в посуду, накрыть крышкой на 3 минуты, чтобы соки равномерно распределились. Подавайте с маринованным луком, свежими овощами и зеленью.

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