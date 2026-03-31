Як пофарбувати яйця з візерунком з ютуб: знадобиться цибулеве лушпиння

Крашанки на Великдень. Фото: кадр з відео

Фарбування яєць у цибулевому лушпинні — це традиційний спосіб створити унікальні великодні крашанки. Завдяки листочкам рослин на шкаралупі з’являються красиві природні візерунки. Метод не потребує штучних барвників, але дає дуже ефектний результат. Такий рецепт ідеально підходить для святкового декору.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таня Будченко, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 8–10 шт.;

цибулиння — 30 г;

вода — 1,8 л;

оцет 9% — 2 ст. ложки;

листя рослин — за потреби;

марля — для обгортання.

Листя та яйця. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця обгорнути листочками рослин, щільно зафіксувати марлею, щоб візерунок добре притиснувся до шкаралупи. Цибулиння залити водою, довести до кипіння та проварити кілька хвилин, щоб отримати насичений відвар. Додати оцет. У відвар акуратно викласти яйця та варити 10–15 хвилин. Залишити у відварі ще на 20–30 хвилин для більш глибокого кольору. Дістати яйця, зняти марлю та листя, дати висохнути.

Яйця в цибулевому лушпинні. Фото: кадр з відео

