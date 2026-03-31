Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як пофарбувати яйця з візерунком з ютуб: знадобиться цибулеве лушпиння

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 20:44
Крашанки на Великдень. Фото: кадр з відео

Фарбування яєць у цибулевому лушпинні — це традиційний спосіб створити унікальні великодні крашанки. Завдяки листочкам рослин на шкаралупі з’являються красиві природні візерунки. Метод не потребує штучних барвників, але дає дуже ефектний результат. Такий рецепт ідеально підходить для святкового декору.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Таня Будченко, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 8–10 шт.;
  • цибулиння — 30 г;
  • вода — 1,8 л;
  • оцет 9% — 2 ст. ложки;
  • листя рослин — за потреби;
  • марля — для обгортання.
Листя та яйця. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця обгорнути листочками рослин, щільно зафіксувати марлею, щоб візерунок добре притиснувся до шкаралупи.
  2. Цибулиння залити водою, довести до кипіння та проварити кілька хвилин, щоб отримати насичений відвар. Додати оцет.
  3. У відвар акуратно викласти яйця та варити 10–15 хвилин.
  4. Залишити у відварі ще на 20–30 хвилин для більш глибокого кольору.
  5. Дістати яйця, зняти марлю та листя, дати висохнути.
Яйця в цибулевому лушпинні. Фото: кадр з відео

Великдень Великодній тиждень крашанки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації