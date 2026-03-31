Как покрасить яйца с узором из ютуб: понадобится луковая шелуха

Как покрасить яйца с узором из ютуб: понадобится луковая шелуха

Дата публикации 31 марта 2026 20:44
Как покрасить яйца с узором из ютуб: понадобится луковая шелуха
Крашенки на Пасху на Пасху. Фото: кадр из видео

Окрашивание яиц в луковой шелухе — это традиционный способ создать уникальные пасхальные яйца. Благодаря листочкам растений на скорлупе появляются красивые природные узоры. Метод не требует искусственных красителей, но дает очень эффектный результат. Такой рецепт идеально подходит для праздничного декора.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Таня Будченко, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 8-10 шт.;
  • луковая шелуха — 30 г;
  • вода — 1,8 л.;
  • уксус 9% — 2 ст. ложки;
  • листья растений — по необходимости;
  • марля — для обертывания.
як пофарбувати яйця
Листья и яйца. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца обернуть листочками растений, плотно зафиксировать марлей, чтобы узор хорошо прижался к скорлупе.
  2. Луковую шелуху залить водой, довести до кипения и проварить несколько минут, чтобы получить насыщенный отвар. Добавить уксус.
  3. В отвар аккуратно выложить яйца и варить 10-15 минут.
  4. Оставить в отваре еще на 20-30 минут для более глубокого цвета.
  5. Достать яйца, снять марлю и листья, дать высохнуть.
фарбування яєйь у лушпинні
Яйца в луковой шелухе. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
