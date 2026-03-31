Як замаринувати шашлик: найпростіший та найсмачніший маринад для свинини

Як замаринувати шашлик: найcмачніший маринад для свинини
Дата публікації: 31 березня 2026 01:04
Соковитий шашлик починається з правильного маринаду. Цей простий рецепт дозволяє розкрити природний смак свинини без зайвих інгредієнтів. Завдяки цибулі м’ясо стає ніжним і ароматним, а правильний час маринування гарантує ідеальний результат. Такий спосіб приготування підійде як для пікніка, так і для домашнього гриля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина (ошийок) — 2 кг;
- цибуля — 1 кг;
- сіль — 1 ст. ложка;
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець чорний — 1 ч. ложка;
- олія — 2 ст. ложки.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і добре розім’яти руками, щоб виділився сік.
- Свинину нарізати однаковими шматочками. Додати лавровий лист, перець, олію та підготовлену цибулю, добре перемішати.
- Накрити та залишити в холодильнику мінімум на 3–4 години, краще на ніч для насиченого смаку.
- Обсмажувати шашлик на вогні до готовності, періодично перевертаючи.
