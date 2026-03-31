Як замаринувати шашлик: найпростіший та найсмачніший маринад для свинини

Приготування шашлика. Фото: кадр з відео

Соковитий шашлик починається з правильного маринаду. Цей простий рецепт дозволяє розкрити природний смак свинини без зайвих інгредієнтів. Завдяки цибулі м’ясо стає ніжним і ароматним, а правильний час маринування гарантує ідеальний результат. Такий спосіб приготування підійде як для пікніка, так і для домашнього гриля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинина (ошийок) — 2 кг;

цибуля — 1 кг;

сіль — 1 ст. ложка;

лавровий лист — 2 шт.;

перець чорний — 1 ч. ложка;

олія — 2 ст. ложки.

Свинина та спеції. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і добре розім’яти руками, щоб виділився сік. Свинину нарізати однаковими шматочками. Додати лавровий лист, перець, олію та підготовлену цибулю, добре перемішати. Накрити та залишити в холодильнику мінімум на 3–4 години, краще на ніч для насиченого смаку. Обсмажувати шашлик на вогні до готовності, періодично перевертаючи.

