Головна Смак Як замаринувати шашлик: найcмачніший маринад для свинини

Як замаринувати шашлик: найcмачніший маринад для свинини

Дата публікації: 31 березня 2026 01:04
Як замаринувати шашлик: найпростіший та найсмачніший маринад для свинини
Приготування шашлика. Фото: кадр з відео

Соковитий шашлик починається з правильного маринаду. Цей простий рецепт дозволяє розкрити природний смак свинини без зайвих інгредієнтів. Завдяки цибулі м’ясо стає ніжним і ароматним, а правильний час маринування гарантує ідеальний результат. Такий спосіб приготування підійде як для пікніка, так і для домашнього гриля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо смачно, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина (ошийок) — 2 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • сіль — 1 ст. ложка;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець чорний — 1 ч. ложка;
  • олія — 2 ст. ложки.
рецепт маринада для шашлика
Свинина та спеції. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль і добре розім’яти руками, щоб виділився сік.
  2. Свинину нарізати однаковими шматочками. Додати лавровий лист, перець, олію та підготовлену цибулю, добре перемішати.
  3. Накрити та залишити в холодильнику мінімум на 3–4 години, краще на ніч для насиченого смаку.
  4. Обсмажувати шашлик на вогні до готовності, періодично перевертаючи.

Юлія Щербак - Редактор
