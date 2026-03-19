Як замаринувати цибулю: рецепт за 5 хвилин, яким користуються шеф-кухарі

Як замаринувати цибулю: рецепт за 5 хвилин, яким користуються шеф-кухарі

Дата публікації: 19 березня 2026 01:04
Як замаринувати цибулю: рецепт за 5 хвилин, яким користуються шеф кухарі
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Проста цибуля може стати справжньою зіркою на столі, якщо знати правильний спосіб маринування. Цей рецепт підкорює швидкістю і результатом — вже за кілька хвилин вона стає ніжною та соковитою. Без різкої гіркоти, з приємною кислинкою і ароматом. Ідеальний варіант до м’яса, шашлику чи будь-яких гарячих страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — дрібка;
  • оцет яблучний — 2 ст. л.;
  • олія — 3 ст. л.
Цибуля та оцет. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю очистити та нарізати тонкими кільцями, розділити руками.
  2. Додати цукор, сіль і перець, перемішати.
  3. Після цього додати яблучний оцет і ще раз добре перемішати, щоб маринад рівномірно покрив цибулю.
  4. Залишити на 10 хвилин при кімнатній температурі. Наприкінці додати олію, перемішати — і подавати.

Автор:
