Як замаринувати цибулю: рецепт за 5 хвилин, яким користуються шеф-кухарі
Дата публікації: 19 березня 2026 01:04
Маринована цибуля. Фото: gospodynka.com.ua
Проста цибуля може стати справжньою зіркою на столі, якщо знати правильний спосіб маринування. Цей рецепт підкорює швидкістю і результатом — вже за кілька хвилин вона стає ніжною та соковитою. Без різкої гіркоти, з приємною кислинкою і ароматом. Ідеальний варіант до м’яса, шашлику чи будь-яких гарячих страв.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- цибуля червона — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — дрібка;
- оцет яблучний — 2 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю очистити та нарізати тонкими кільцями, розділити руками.
- Додати цукор, сіль і перець, перемішати.
- Після цього додати яблучний оцет і ще раз добре перемішати, щоб маринад рівномірно покрив цибулю.
- Залишити на 10 хвилин при кімнатній температурі. Наприкінці додати олію, перемішати — і подавати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.
