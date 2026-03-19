Как замариновать лук: рецепт за 5 минут, которым пользуются шеф-повара

Как замариновать лук: рецепт за 5 минут, которым пользуются шеф-повара

Дата публикации 19 марта 2026 01:04
Как замариновать лук: рецепт за 5 минут, которым пользуются шеф-повара
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Простой лук может стать настоящей звездой на столе, если знать правильный способ маринования. Этот рецепт покоряет скоростью и результатом — уже через несколько минут он становится нежным и сочным. Без резкой горечи, с приятной кислинкой и ароматом. Идеальный вариант к мясу, шашлыку или любым горячим блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук репчатый — 1 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка;
  • уксус яблочный — 2 ст. л.;
  • масло — 3 ст. л.
рецепт маринованої цибулі
Лук и уксус. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук очистить и нарезать тонкими кольцами, разделить руками.
  2. Добавить сахар, соль и перец, перемешать.
  3. После этого добавить яблочный уксус и еще раз хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл лук.
  4. Оставить на 10 минут при комнатной температуре. В конце добавить масло, перемешать — и подавать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
