Как замариновать лук: рецепт за 5 минут, которым пользуются шеф-повара

Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Простой лук может стать настоящей звездой на столе, если знать правильный способ маринования. Этот рецепт покоряет скоростью и результатом — уже через несколько минут он становится нежным и сочным. Без резкой горечи, с приятной кислинкой и ароматом. Идеальный вариант к мясу, шашлыку или любым горячим блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук репчатый — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — щепотка;

уксус яблочный — 2 ст. л.;

масло — 3 ст. л.

Лук и уксус. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими кольцами, разделить руками. Добавить сахар, соль и перец, перемешать. После этого добавить яблочный уксус и еще раз хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл лук. Оставить на 10 минут при комнатной температуре. В конце добавить масло, перемешать — и подавать.

