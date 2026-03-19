Как замариновать лук: рецепт за 5 минут, которым пользуются шеф-повара
Дата публикации 19 марта 2026 01:04
Маринованный лук. Фото: gospodynka.com.ua
Простой лук может стать настоящей звездой на столе, если знать правильный способ маринования. Этот рецепт покоряет скоростью и результатом — уже через несколько минут он становится нежным и сочным. Без резкой горечи, с приятной кислинкой и ароматом. Идеальный вариант к мясу, шашлыку или любым горячим блюдам.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 1 шт.;
- лук красный — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка;
- уксус яблочный — 2 ст. л.;
- масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Лук очистить и нарезать тонкими кольцами, разделить руками.
- Добавить сахар, соль и перец, перемешать.
- После этого добавить яблочный уксус и еще раз хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл лук.
- Оставить на 10 минут при комнатной температуре. В конце добавить масло, перемешать — и подавать.
