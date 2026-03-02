Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Квашеная капуста "Трехдневка" в меру кислая — рецепт ферментации

Квашеная капуста "Трехдневка" в меру кислая — рецепт ферментации

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 12:04
Квашеная капуста Триденка в меру кислая — рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста "Трехдневка" — это проверенный рецепт, который всегда получается хрустящим и ароматным. Капусту необходимо тонко нашинковать, засолить и оставить на три дня для заквашивания. Натертая морковь подчеркивает вкус, а готовая капуста прекрасно дополняет любые блюда и сохраняет приятную кислинку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • соль — 15-20 г;
  • морковь — 100 г.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой. Добавить соль в пропорции 15-20 г на килограмм капусты и тщательно перемешать руками, слегка отжимая, чтобы появился сок.

рецепт квашеної капусти триденка
Свежая капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Оставить капусту в большой миске для заквашивания на 3 суток при комнатной температуре, накрыв тканью или крышкой с отверстиями, чтобы капуста "дышала".

рецепт квашеної капусти
Капуста с солью. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3 дня слить избыточную жидкость, чтобы убрать легкую горечь. Затем добавить натертую морковь, еще раз перемешать и плотно заполнить банки, прижимая капусту, чтобы был сок.

рецепт квашеної капусти за три дні
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить квашеную капусту можно в прохладном месте или холодильнике. Она хорошо сохраняет хрусткость и приятный вкус в течение длительного времени.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации