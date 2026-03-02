Квашеная капуста Триденка в меру кислая — рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Квашеная капуста "Трехдневка" в меру кислая — рецепт ферментации
Квашеная капуста "Трехдневка" — это проверенный рецепт, который всегда получается хрустящим и ароматным. Капусту необходимо тонко нашинковать, засолить и оставить на три дня для заквашивания. Натертая морковь подчеркивает вкус, а готовая капуста прекрасно дополняет любые блюда и сохраняет приятную кислинку.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- соль — 15-20 г;
- морковь — 100 г.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Добавить соль в пропорции 15-20 г на килограмм капусты и тщательно перемешать руками, слегка отжимая, чтобы появился сок.
Оставить капусту в большой миске для заквашивания на 3 суток при комнатной температуре, накрыв тканью или крышкой с отверстиями, чтобы капуста "дышала".
Через 3 дня слить избыточную жидкость, чтобы убрать легкую горечь. Затем добавить натертую морковь, еще раз перемешать и плотно заполнить банки, прижимая капусту, чтобы был сок.
Хранить квашеную капусту можно в прохладном месте или холодильнике. Она хорошо сохраняет хрусткость и приятный вкус в течение длительного времени.
