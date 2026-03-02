Квашена капуста Триденка в міру кисла — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста "Триденка" — це перевірений рецепт, який завжди виходить хрустким і ароматним. Капусту тонко нашаткувати, засолити і залишити на три дні для заквашування. Натерта морква підкреслює смак, а готова капуста чудово доповнює будь-які страви і зберігає приємну кислинку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

сіль — 15–20 г;

морква — 100 г.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Додати сіль у пропорції 15–20 г на кілограм капусти та ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи, щоб з’явився сік.

Свіжа капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишити капусту у великій мисці для заквашування на 3 доби при кімнатній температурі, накривши тканиною або кришкою з отворами, щоб капуста "дихала".

Капуста з сіллю. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3 дні злити надлишкову рідину, щоб прибрати легку гіркоту. Потім додати натерту моркву, ще раз перемішати і щільно заповнити банки, притискаючи капусту, щоб був сік.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати квашену капусту можна у прохолодному місці або холодильнику. Вона добре зберігає хрусткість і приємний смак протягом тривалого часу.

