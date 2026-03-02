Квашена капуста Триденка в міру кисла — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Квашена капуста "Триденка" в міру кисла — перевірений рецепт
Квашена капуста "Триденка" — це перевірений рецепт, який завжди виходить хрустким і ароматним. Капусту тонко нашаткувати, засолити і залишити на три дні для заквашування. Натерта морква підкреслює смак, а готова капуста чудово доповнює будь-які страви і зберігає приємну кислинку.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- сіль — 15–20 г;
- морква — 100 г.
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Додати сіль у пропорції 15–20 г на кілограм капусти та ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи, щоб з’явився сік.
Залишити капусту у великій мисці для заквашування на 3 доби при кімнатній температурі, накривши тканиною або кришкою з отворами, щоб капуста "дихала".
Через 3 дні злити надлишкову рідину, щоб прибрати легку гіркоту. Потім додати натерту моркву, ще раз перемішати і щільно заповнити банки, притискаючи капусту, щоб був сік.
Зберігати квашену капусту можна у прохолодному місці або холодильнику. Вона добре зберігає хрусткість і приємний смак протягом тривалого часу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.
Читайте Новини.LIVE!