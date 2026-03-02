Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашена капуста "Триденка" в міру кисла — перевірений рецепт

Квашена капуста "Триденка" в міру кисла — перевірений рецепт

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:04
Квашена капуста Триденка в міру кисла — рецепт з фото та покроковим приготуванням
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста "Триденка" — це перевірений рецепт, який завжди виходить хрустким і ароматним. Капусту тонко нашаткувати, засолити і залишити на три дні для заквашування. Натерта морква підкреслює смак, а готова капуста чудово доповнює будь-які страви і зберігає приємну кислинку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • сіль — 15–20 г;
  • морква — 100 г.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Додати сіль у пропорції 15–20 г на кілограм капусти та ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи, щоб з’явився сік.

рецепт квашеної капусти триденка
Свіжа капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Залишити капусту у великій мисці для заквашування на 3 доби при кімнатній температурі, накривши тканиною або кришкою з отворами, щоб капуста "дихала".

рецепт квашеної капусти
Капуста з сіллю. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 3 дні злити надлишкову рідину, щоб прибрати легку гіркоту. Потім додати натерту моркву, ще раз перемішати і щільно заповнити банки, притискаючи капусту, щоб був сік.

рецепт квашеної капусти за три дні
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Зберігати квашену капусту можна у прохолодному місці або холодильнику. Вона добре зберігає хрусткість і приємний смак протягом тривалого часу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації