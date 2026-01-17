Класична квашена капуста в пакеті — перевірений рецепт зі збалансованим смаком

Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Квашена капуста — одна з найулюбленіших зимових заготовок, перевірена часом і поколіннями. У цьому рецепті ідеально підібрані пропорції, завдяки яким капуста виходить хрумкою, ароматною та без зайвої кислинки. Простий спосіб приготування в пакеті дозволяє отримати стабільний результат навіть без великого досвіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

Вам знадобиться:

капуста білокачанна (нашинкована) — 5 кг;

сіль — 180 г;

цукор — 50 г;

морква — 400 г;

перець чорний горошком — 1 ч. л.;

гірчиця горошком — 1,5 ст. л.;

лавровий лист — 7–9 шт.

З цієї кількості виходить приблизно 2–3 банки об’ємом 3 літри.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці. Перекласти овочі у велику миску або каструлю, додати сіль, цукор, перець горошком, гірчицю та лавровий лист. Добре перемішати руками, злегка перетираючи капусту, щоб вона почала виділяти сік.

Капуста у відрі. Фото: кадр з відео

Підготовлену капусту щільно утрамбувати в харчовий пакет, каструлю або банки, намагаючись не залишати порожнин. Якщо використовується каструля з нержавіючої сталі, додаткове покриття не потрібне. Для алюмінієвого посуду обов’язково використовувати харчовий пакет.

Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Зверху на капусту викласти тарілку меншого діаметра, щоб вона охоплювала максимальну площу, та встановити гніт. Накрити марлею і залишити при кімнатній температурі до початку активного бродіння. Один раз на день, а за потреби й частіше, капусту проколювати дерев’яною паличкою або шпажкою до дна, щоб вийшли гази й зникла зайва гіркота.

Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Якщо капусту квасити в банках, наповнювати їх до самого верху й ставити в миску, оскільки під час бродіння сік буде підніматися та витікати. У відкритому вигляді банки залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Після завершення активного бродіння банки закрити пропареними кришками та перенести в холодне місце.

Для квашення не рекомендується використовувати пластиковий посуд, адже неякісний пластик може вбирати запахи та шкідливі речовини. Найкраще підходять скло, емаль або нержавіюча сталь.

