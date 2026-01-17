Классическая квашеная капуста в пакете — проверенный рецепт со сбалансированным вкусом

Рецепт классической квашеной капусты в пакете — баланс вкуса
Квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок, проверенная временем и поколениями. В этом рецепте идеально подобраны пропорции, благодаря которым капуста получается хрустящей, ароматной и без лишней кислинки. Простой способ приготовления в пакете позволяет получить стабильный результат даже без большого опыта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Натальей Данилюк.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная (нашинкованная) — 5 кг;
- соль — 180 г;
- сахар — 50 г;
- морковь — 400 г;
- перец черный горошком — 1 ч. л.;
- горчица горошком — 1,5 ст. л.;
- лавровый лист — 7-9 шт.
Из этого количества получается примерно 2-3 банки объемом 3 литра.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке. Переложить овощи в большую миску или кастрюлю, добавить соль, сахар, перец горошком, горчицу и лавровый лист. Хорошо перемешать руками, слегка перетирая капусту, чтобы она начала выделять сок.
Подготовленную капусту плотно утрамбовать в пищевой пакет, кастрюлю или банки, стараясь не оставлять пустот. Если используется кастрюля из нержавеющей стали, дополнительное покрытие не требуется. Для алюминиевой посуды обязательно использовать пищевой пакет.
Сверху на капусту выложить тарелку меньшего диаметра, чтобы она охватывала максимальную площадь, и установить гнет. Накрыть марлей и оставить при комнатной температуре до начала активного брожения. Один раз в день, а при необходимости и чаще, капусту прокалывать деревянной палочкой или шпажкой до дна, чтобы вышли газы и исчезла лишняя горечь.
Если капусту квасить в банках, наполнять их до самого верха и ставить в миску, поскольку во время брожения сок будет подниматься и вытекать. В открытом виде банки оставить на 3 дня при комнатной температуре. После завершения активного брожения банки закрыть пропаренными крышками и перенести в холодное место.
Для квашения не рекомендуется использовать пластиковую посуду, ведь некачественный пластик может впитывать запахи и вредные вещества. Лучше всего подходят стекло, эмаль или нержавеющая сталь.
