Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт классической квашеной капусты в пакете — баланс вкуса

Рецепт классической квашеной капусты в пакете — баланс вкуса

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 01:04
Классическая квашеная капуста в пакете — проверенный рецепт со сбалансированным вкусом
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок, проверенная временем и поколениями. В этом рецепте идеально подобраны пропорции, благодаря которым капуста получается хрустящей, ароматной и без лишней кислинки. Простой способ приготовления в пакете позволяет получить стабильный результат даже без большого опыта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Натальей Данилюк.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная (нашинкованная) — 5 кг;
  • соль — 180 г;
  • сахар — 50 г;
  • морковь — 400 г;
  • перец черный горошком — 1 ч. л.;
  • горчица горошком — 1,5 ст. л.;
  • лавровый лист — 7-9 шт.

Из этого количества получается примерно 2-3 банки объемом 3 литра.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке. Переложить овощи в большую миску или кастрюлю, добавить соль, сахар, перец горошком, горчицу и лавровый лист. Хорошо перемешать руками, слегка перетирая капусту, чтобы она начала выделять сок.

класичний рецепт квашеної капусти
Капуста в ведре. Фото: кадр из видео

Подготовленную капусту плотно утрамбовать в пищевой пакет, кастрюлю или банки, стараясь не оставлять пустот. Если используется кастрюля из нержавеющей стали, дополнительное покрытие не требуется. Для алюминиевой посуды обязательно использовать пищевой пакет.

простий класичний рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Сверху на капусту выложить тарелку меньшего диаметра, чтобы она охватывала максимальную площадь, и установить гнет. Накрыть марлей и оставить при комнатной температуре до начала активного брожения. Один раз в день, а при необходимости и чаще, капусту прокалывать деревянной палочкой или шпажкой до дна, чтобы вышли газы и исчезла лишняя горечь.

перевірений класичний рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Если капусту квасить в банках, наполнять их до самого верха и ставить в миску, поскольку во время брожения сок будет подниматься и вытекать. В открытом виде банки оставить на 3 дня при комнатной температуре. После завершения активного брожения банки закрыть пропаренными крышками и перенести в холодное место.

Для квашения не рекомендуется использовать пластиковую посуду, ведь некачественный пластик может впитывать запахи и вредные вещества. Лучше всего подходят стекло, эмаль или нержавеющая сталь.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации