Классическая квашеная капуста в пакете — проверенный рецепт со сбалансированным вкусом

Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Квашеная капуста — одна из самых любимых зимних заготовок, проверенная временем и поколениями. В этом рецепте идеально подобраны пропорции, благодаря которым капуста получается хрустящей, ароматной и без лишней кислинки. Простой способ приготовления в пакете позволяет получить стабильный результат даже без большого опыта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Натальей Данилюк.

Вам понадобится:

капуста белокочанная (нашинкованная) — 5 кг;

соль — 180 г;

сахар — 50 г;

морковь — 400 г;

перец черный горошком — 1 ч. л.;

горчица горошком — 1,5 ст. л.;

лавровый лист — 7-9 шт.

Из этого количества получается примерно 2-3 банки объемом 3 литра.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке. Переложить овощи в большую миску или кастрюлю, добавить соль, сахар, перец горошком, горчицу и лавровый лист. Хорошо перемешать руками, слегка перетирая капусту, чтобы она начала выделять сок.

Капуста в ведре. Фото: кадр из видео

Подготовленную капусту плотно утрамбовать в пищевой пакет, кастрюлю или банки, стараясь не оставлять пустот. Если используется кастрюля из нержавеющей стали, дополнительное покрытие не требуется. Для алюминиевой посуды обязательно использовать пищевой пакет.

Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Сверху на капусту выложить тарелку меньшего диаметра, чтобы она охватывала максимальную площадь, и установить гнет. Накрыть марлей и оставить при комнатной температуре до начала активного брожения. Один раз в день, а при необходимости и чаще, капусту прокалывать деревянной палочкой или шпажкой до дна, чтобы вышли газы и исчезла лишняя горечь.

Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Если капусту квасить в банках, наполнять их до самого верха и ставить в миску, поскольку во время брожения сок будет подниматься и вытекать. В открытом виде банки оставить на 3 дня при комнатной температуре. После завершения активного брожения банки закрыть пропаренными крышками и перенести в холодное место.

Для квашения не рекомендуется использовать пластиковую посуду, ведь некачественный пластик может впитывать запахи и вредные вещества. Лучше всего подходят стекло, эмаль или нержавеющая сталь.

