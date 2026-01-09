Видео
Видео

Идеальная квашеная капуста — рецепт со всеми секретами

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 01:04
Идеальная квашеная капуста — классический рецепт с фото
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальная квашеная капуста получается хрустящей, нежной и с балансом вкуса благодаря правильному количеству соли и небольшой ложке сахара. Это классическая домашняя квашеная капуста без дополнительных специй, которая всегда радует насыщенным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — количество по желанию;
  • морковь — 1-2 шт. на 3-4 средние головки капусты;
  • соль — 20 г на 1 кг порубленной капусты;
  • сахар — по желанию, 1 ст. л. для баланса вкуса.

Способ приготовления

Капусту очистить и нарезать. Морковь натереть на мелкой терке или корейской терке для придания легкого цвета и сладковатого вкуса. Смешать капусту с морковью, добавить соль и немного сахара. Легко перемешать руками, чтобы соль равномерно распределилась. Через несколько минут овощи выделяют сок, что свидетельствует о готовности к квашению.

рецепт класичної квашеної капусти з морквою
Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить в чистые банки или другую тару, слегка утрамбовывая, но без сильного нажима, чтобы капуста оставалась хрустящей. Не заполнять банки до самого верха, оставить место для сока. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на трое суток для активного брожения.

простий рецепт класичної квашеної капусти з морквою
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

После завершения активного брожения накрыть банки крышками и перенести в холод — холодильник или прохладную кладовку. Готовую капусту подавать с маслом, луком, вареным картофелем или селедкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
