Идеальная квашеная капуста — классический рецепт с фото

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальная квашеная капуста получается хрустящей, нежной и с балансом вкуса благодаря правильному количеству соли и небольшой ложке сахара. Это классическая домашняя квашеная капуста без дополнительных специй, которая всегда радует насыщенным вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

капуста — количество по желанию;

морковь — 1-2 шт. на 3-4 средние головки капусты;

соль — 20 г на 1 кг порубленной капусты;

сахар — по желанию, 1 ст. л. для баланса вкуса.

Способ приготовления

Капусту очистить и нарезать. Морковь натереть на мелкой терке или корейской терке для придания легкого цвета и сладковатого вкуса. Смешать капусту с морковью, добавить соль и немного сахара. Легко перемешать руками, чтобы соль равномерно распределилась. Через несколько минут овощи выделяют сок, что свидетельствует о готовности к квашению.

Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить в чистые банки или другую тару, слегка утрамбовывая, но без сильного нажима, чтобы капуста оставалась хрустящей. Не заполнять банки до самого верха, оставить место для сока. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на трое суток для активного брожения.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

После завершения активного брожения накрыть банки крышками и перенести в холод — холодильник или прохладную кладовку. Готовую капусту подавать с маслом, луком, вареным картофелем или селедкой.

