Відео

Ідеальна квашена капуста — рецепт зі всіма секретами

Дата публікації: 9 січня 2026 01:04
Ідеальна квашена капуста — класичний рецепт з фото
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальна квашена капуста виходить хрусткою, ніжною і з балансом смаку завдяки правильній кількості солі та невеликій ложці цукру. Це класична домашня квашена капуста без додаткових спецій, яка завжди радує насиченим смаком і ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — кількість за бажанням;
  • морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки капусти;
  • сіль — 20 г на 1 кг посіченої капусти;
  • цукор — за бажанням, 1 ст. л. для балансу смаку.

Спосіб приготування

Капусту очистити та нарізати. Моркву натерти на дрібній тертці або корейській тертці для додавання легкого кольору і солодкуватого смаку. Змішати капусту з морквою, додати сіль і трохи цукру. Легко перемішати руками, щоб сіль рівномірно розподілилася. Через кілька хвилин овочі виділяють сік, що свідчить про готовність до квашення.

рецепт класичної квашеної капусти з морквою
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти у чисті банки або іншу тару, злегка утрамбовуючи, але без сильного натиску, щоб капуста залишалась хрусткою. Не заповнювати банки до самого верху, залишити місце для соку. Накрити марлею і залишити у теплому місці на три доби для активного бродіння.

простий рецепт класичної квашеної капусти з морквою
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Після завершення активного бродіння накрити банки кришками та перенести у холод — холодильник або прохолодну комору. Готову капусту подавати з олією, цибулею, вареною картоплею чи оселедцем.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
