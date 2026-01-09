Ідеальна квашена капуста — класичний рецепт з фото

Ідеальна квашена капуста — рецепт зі всіма секретами
Ідеальна квашена капуста виходить хрусткою, ніжною і з балансом смаку завдяки правильній кількості солі та невеликій ложці цукру. Це класична домашня квашена капуста без додаткових спецій, яка завжди радує насиченим смаком і ароматом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — кількість за бажанням;
- морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки капусти;
- сіль — 20 г на 1 кг посіченої капусти;
- цукор — за бажанням, 1 ст. л. для балансу смаку.
Спосіб приготування
Капусту очистити та нарізати. Моркву натерти на дрібній тертці або корейській тертці для додавання легкого кольору і солодкуватого смаку. Змішати капусту з морквою, додати сіль і трохи цукру. Легко перемішати руками, щоб сіль рівномірно розподілилася. Через кілька хвилин овочі виділяють сік, що свідчить про готовність до квашення.
Перекласти у чисті банки або іншу тару, злегка утрамбовуючи, але без сильного натиску, щоб капуста залишалась хрусткою. Не заповнювати банки до самого верху, залишити місце для соку. Накрити марлею і залишити у теплому місці на три доби для активного бродіння.
Після завершення активного бродіння накрити банки кришками та перенести у холод — холодильник або прохолодну комору. Готову капусту подавати з олією, цибулею, вареною картоплею чи оселедцем.
