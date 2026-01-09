Ідеальна квашена капуста — класичний рецепт з фото

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальна квашена капуста виходить хрусткою, ніжною і з балансом смаку завдяки правильній кількості солі та невеликій ложці цукру. Це класична домашня квашена капуста без додаткових спецій, яка завжди радує насиченим смаком і ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста — кількість за бажанням;

морква — 1–2 шт. на 3–4 середні головки капусти;

сіль — 20 г на 1 кг посіченої капусти;

цукор — за бажанням, 1 ст. л. для балансу смаку.

Спосіб приготування

Капусту очистити та нарізати. Моркву натерти на дрібній тертці або корейській тертці для додавання легкого кольору і солодкуватого смаку. Змішати капусту з морквою, додати сіль і трохи цукру. Легко перемішати руками, щоб сіль рівномірно розподілилася. Через кілька хвилин овочі виділяють сік, що свідчить про готовність до квашення.

Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти у чисті банки або іншу тару, злегка утрамбовуючи, але без сильного натиску, щоб капуста залишалась хрусткою. Не заповнювати банки до самого верху, залишити місце для соку. Накрити марлею і залишити у теплому місці на три доби для активного бродіння.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Після завершення активного бродіння накрити банки кришками та перенести у холод — холодильник або прохолодну комору. Готову капусту подавати з олією, цибулею, вареною картоплею чи оселедцем.

