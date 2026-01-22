Капуста як квашена за 1 годину — швидкий рецепт приготування з фото

Капуста з цибулею. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт стане справжнім відкриттям для тих, хто любить квашену капусту, але не готовий чекати кілька днів. Усього одна година — і на столі з’являється хрумка, соковита капуста з ідеально збалансованим смаком. Вона виходить ніжною, не перевареною і без зайвої кислоти, максимально наближеною до класичного варіанту. Простий спосіб приготування робить цей рецепт з фото незамінним для щоденного меню і швидких домашніх заготовок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 1 кг.;

морква — 150 г.

Для маринаду:

окріп — 350 мл.;

сіль — 1 ст. л. без гірки;

цукор — 2 ст. л. без гірки;

оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, видаливши качан. Моркву натерти на великій тертці. Нашатковану капусту перекласти у щільний харчовий пакет, акуратно скрутити його, не зав’язуючи, та помістити в мікрохвильову піч. Прогріти капусту протягом 5 хвилин на максимальній потужності, після чого дістати пакет і дати капусті трохи охолонути протягом 2–3 хвилин.

Капуста, морква та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти капусту в глибоку миску, додати натерту моркву. Окремо приготувати маринад, розчинивши сіль і цукор в окропі, після чого додати оцет. Гарячим маринадом рівномірно залити капусту з морквою та обережно перемішати, не притискаючи і не м’явши овочі, щоб капуста залишалася хрумкою, а морква не надала зайвого кольору.

Капуста та морква. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно притиснути капусту долонями лише настільки, щоб маринад повністю її покрив. За потреби скоригувати смак, додаючи сіль, цукор або оцет, обов’язково пробуючи капусту разом із розсолом. Переставити миску в холодне місце приблизно на 1 годину.

Капуста в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього капуста готова до подачі та за смаком максимально наближена до класичної квашеної. Після ночі в холодильнику вона стає ще більш насиченою, ніжною і хрумкою. Зберігати таку капусту в закритій тарі в холодильнику можна до 1 місяця без втрати смакових якостей. Перед подачею додати рослинну олію та дрібно нарізану цибулю за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.