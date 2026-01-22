Капуста як квашена за 1 годину — швидкий рецепт приготування з фото

Капуста, як квашена за 1 годину — на смак 1 в 1 як класична
Цей рецепт стане справжнім відкриттям для тих, хто любить квашену капусту, але не готовий чекати кілька днів. Усього одна година — і на столі з’являється хрумка, соковита капуста з ідеально збалансованим смаком. Вона виходить ніжною, не перевареною і без зайвої кислоти, максимально наближеною до класичного варіанту. Простий спосіб приготування робить цей рецепт з фото незамінним для щоденного меню і швидких домашніх заготовок.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 1 кг.;
- морква — 150 г.
Для маринаду:
- окріп — 350 мл.;
- сіль — 1 ст. л. без гірки;
- цукор — 2 ст. л. без гірки;
- оцет — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Капусту тонко нашаткувати, видаливши качан. Моркву натерти на великій тертці. Нашатковану капусту перекласти у щільний харчовий пакет, акуратно скрутити його, не зав’язуючи, та помістити в мікрохвильову піч. Прогріти капусту протягом 5 хвилин на максимальній потужності, після чого дістати пакет і дати капусті трохи охолонути протягом 2–3 хвилин.
Перекласти капусту в глибоку миску, додати натерту моркву. Окремо приготувати маринад, розчинивши сіль і цукор в окропі, після чого додати оцет. Гарячим маринадом рівномірно залити капусту з морквою та обережно перемішати, не притискаючи і не м’явши овочі, щоб капуста залишалася хрумкою, а морква не надала зайвого кольору.
Акуратно притиснути капусту долонями лише настільки, щоб маринад повністю її покрив. За потреби скоригувати смак, додаючи сіль, цукор або оцет, обов’язково пробуючи капусту разом із розсолом. Переставити миску в холодне місце приблизно на 1 годину.
Після цього капуста готова до подачі та за смаком максимально наближена до класичної квашеної. Після ночі в холодильнику вона стає ще більш насиченою, ніжною і хрумкою. Зберігати таку капусту в закритій тарі в холодильнику можна до 1 місяця без втрати смакових якостей. Перед подачею додати рослинну олію та дрібно нарізану цибулю за бажанням.
