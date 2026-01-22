Видео
Україна
Видео

Вкус Капуста, как квашеная за 1 час — на вкус 1 в 1 как классическая

Капуста, как квашеная за 1 час — на вкус 1 в 1 как классическая

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 01:04
Капуста как квашеная за 1 час — быстрый рецепт приготовления с фото
Капуста с луком. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит квашеную капусту, но не готов ждать несколько дней. Всего один час — и на столе появляется хрустящая, сочная капуста с идеально сбалансированным вкусом. Она получается нежной, не переваренной и без лишней кислоты, максимально приближенной к классическому варианту. Простой способ приготовления делает этот рецепт с фото незаменимым для ежедневного меню и быстрых домашних заготовок.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 1 кг;
  • морковь — 150 г.

Для маринада:

  • кипяток — 350 мл.;
  • соль — 1 ст. л. без горки;
  • сахар — 2 ст. л. без горки;
  • уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, удалив кочан. Морковь натереть на крупной терке. Нашинкованную капусту переложить в плотный пищевой пакет, аккуратно скрутить его, не завязывая, и поместить в микроволновую печь. Прогреть капусту в течение 5 минут на максимальной мощности, после чего достать пакет и дать капусте немного остыть в течение 2-3 минут.

рецепт маринованої капусти
Капуста, морковь и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить капусту в глубокую миску, добавить натертую морковь. Отдельно приготовить маринад, растворив соль и сахар в кипятке, после чего добавить уксус. Горячим маринадом равномерно залить капусту с морковью и осторожно перемешать, не прижимая и не сминая овощи, чтобы капуста оставалась хрустящей, а морковь не придала лишнего цвета.

рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно прижать капусту ладонями лишь настолько, чтобы маринад полностью ее покрыл. При необходимости скорректировать вкус, добавляя соль, сахар или уксус, обязательно пробуя капусту вместе с рассолом. Переставить миску в холодное место примерно на 1 час.

швидкий рецепт маринованої капусти
Капуста в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

После этого капуста готова к подаче и по вкусу максимально приближена к классической квашеной. После ночи в холодильнике она становится еще более насыщенной, нежной и хрустящей. Хранить такую капусту в закрытой таре в холодильнике можно до 1 месяца без потери вкусовых качеств. Перед подачей добавить растительное масло и мелко нарезанный лук по желанию.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
