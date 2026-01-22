Капуста как квашеная за 1 час — быстрый рецепт приготовления с фото

Капуста, как квашеная за 1 час — на вкус 1 в 1 как классическая
Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит квашеную капусту, но не готов ждать несколько дней. Всего один час — и на столе появляется хрустящая, сочная капуста с идеально сбалансированным вкусом. Она получается нежной, не переваренной и без лишней кислоты, максимально приближенной к классическому варианту. Простой способ приготовления делает этот рецепт с фото незаменимым для ежедневного меню и быстрых домашних заготовок.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 1 кг;
- морковь — 150 г.
Для маринада:
- кипяток — 350 мл.;
- соль — 1 ст. л. без горки;
- сахар — 2 ст. л. без горки;
- уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Капусту тонко нашинковать, удалив кочан. Морковь натереть на крупной терке. Нашинкованную капусту переложить в плотный пищевой пакет, аккуратно скрутить его, не завязывая, и поместить в микроволновую печь. Прогреть капусту в течение 5 минут на максимальной мощности, после чего достать пакет и дать капусте немного остыть в течение 2-3 минут.
Переложить капусту в глубокую миску, добавить натертую морковь. Отдельно приготовить маринад, растворив соль и сахар в кипятке, после чего добавить уксус. Горячим маринадом равномерно залить капусту с морковью и осторожно перемешать, не прижимая и не сминая овощи, чтобы капуста оставалась хрустящей, а морковь не придала лишнего цвета.
Аккуратно прижать капусту ладонями лишь настолько, чтобы маринад полностью ее покрыл. При необходимости скорректировать вкус, добавляя соль, сахар или уксус, обязательно пробуя капусту вместе с рассолом. Переставить миску в холодное место примерно на 1 час.
После этого капуста готова к подаче и по вкусу максимально приближена к классической квашеной. После ночи в холодильнике она становится еще более насыщенной, нежной и хрустящей. Хранить такую капусту в закрытой таре в холодильнике можно до 1 месяца без потери вкусовых качеств. Перед подачей добавить растительное масло и мелко нарезанный лук по желанию.
