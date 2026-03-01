Відео
Головна Смак Швидкий рецепт маринованої капусти — до каші та гарнірів

Швидкий рецепт маринованої капусти — до каші та гарнірів

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 01:04
Швидкий маринований салат з капусти — рецепт з фото та покроковим приготуванням
Маринована капуста. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Швидкий маринований салат з капусти — простий і легкий рецепт, який завжди виходить ароматним та ніжним. Капуста залишається хрумкою, морква та перець додають яскравості, а легка кислинка від яблучного оцту робить салат універсальним гарніром для будь-яких страв. Перед подачею можна додати зелень або насіння для особливого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • перець солодкий — 0,5 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • цукор — 30 г;
  • яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 2–3 ст. л.;
  • вода — 100 мл (за потребою, якщо капуста не дуже соковита).

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, зберігаючи легку хрумкість. Моркву натерти на великій тертці, перець нарізати тонкою соломкою, а часник подрібнити або пропустити через прес.

рецепт маринованої капусти
Свіжа капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, посипати сіллю та цукром, злегка прим’яти руками, щоб капуста пустила трохи соку. Додати яблучний оцет і рослинну олію, ще раз перемішати.

швидкий рецепт маринованої капусти
Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо капуста не дуже соковита, додати близько 100 м. води для легкого маринаду. Накрити миску тарілкою або кришкою та залишити при кімнатній температурі на 4–6 годин до повного маринування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
