Швидкий маринований салат з капусти — рецепт з фото та покроковим приготуванням

Швидкий маринований салат з капусти — простий і легкий рецепт, який завжди виходить ароматним та ніжним. Капуста залишається хрумкою, морква та перець додають яскравості, а легка кислинка від яблучного оцту робить салат універсальним гарніром для будь-яких страв. Перед подачею можна додати зелень або насіння для особливого смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

перець солодкий — 0,5 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — 1,5 ч. л.;

цукор — 30 г;

яблучний оцет 6% — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2–3 ст. л.;

вода — 100 мл (за потребою, якщо капуста не дуже соковита).

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, зберігаючи легку хрумкість. Моркву натерти на великій тертці, перець нарізати тонкою соломкою, а часник подрібнити або пропустити через прес.

Свіжа капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати всі овочі, посипати сіллю та цукром, злегка прим’яти руками, щоб капуста пустила трохи соку. Додати яблучний оцет і рослинну олію, ще раз перемішати.

Маринована капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо капуста не дуже соковита, додати близько 100 м. води для легкого маринаду. Накрити миску тарілкою або кришкою та залишити при кімнатній температурі на 4–6 годин до повного маринування.

