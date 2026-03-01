Быстрый маринованный салат из капусты — рецепт с фото

Быстрый рецепт маринованной капусты — подходит к каше и гарнирам
Быстрый маринованный салат из капусты — простой и легкий рецепт, который всегда получается ароматным и нежным. Капуста остается хрустящей, морковь и перец добавляют яркости, а легкая кислинка от яблочного уксуса делает салат универсальным гарниром для любых блюд.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- перец сладкий — 0,5 шт.;
- чеснок м 1 зубчик;
- соль — 1,5 ч. л.;
- сахар — 30 г;
- яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- вода — 100 мл (по необходимости, если капуста не очень сочная).
Способ приготовления
Капусту мелко нашинковать, сохраняя легкую хрусткость. Морковь натереть на крупной терке, перец нарезать тонкой соломкой, а чеснок измельчить или пропустить через пресс.
В большой миске соединить все овощи, посыпать солью и сахаром, слегка примять руками, чтобы капуста пустила немного сока. Добавить яблочный уксус и растительное масло, еще раз перемешать.
Если капуста не очень сочная, добавить около 100 г. воды для легкого маринада. Накрыть миску тарелкой или крышкой и оставить при комнатной температуре на 4-6 часов до полного маринования.
