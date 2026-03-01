Видео
Україна
Видео

Быстрый рецепт маринованной капусты — подходит к каше и гарнирам

Быстрый рецепт маринованной капусты — подходит к каше и гарнирам

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 01:04
Быстрый маринованный салат из капусты — рецепт с фото
Маринованная капуста. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Быстрый маринованный салат из капусты — простой и легкий рецепт, который всегда получается ароматным и нежным. Капуста остается хрустящей, морковь и перец добавляют яркости, а легкая кислинка от яблочного уксуса делает салат универсальным гарниром для любых блюд.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • перец сладкий — 0,5 шт.;
  • чеснок м 1 зубчик;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • сахар — 30 г;
  • яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • вода — 100 мл (по необходимости, если капуста не очень сочная).

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, сохраняя легкую хрусткость. Морковь натереть на крупной терке, перец нарезать тонкой соломкой, а чеснок измельчить или пропустить через пресс.

рецепт маринованої капусти
Свежая капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить все овощи, посыпать солью и сахаром, слегка примять руками, чтобы капуста пустила немного сока. Добавить яблочный уксус и растительное масло, еще раз перемешать.

швидкий рецепт маринованої капусти
Маринованная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Если капуста не очень сочная, добавить около 100 г. воды для легкого маринада. Накрыть миску тарелкой или крышкой и оставить при комнатной температуре на 4-6 часов до полного маринования.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

 

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
