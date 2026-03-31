Как замариновать шашлык: самый простой и вкусный маринад для свинины

Как замариновать шашлык: самый вкусный маринад для свинины
Сочный шашлык начинается с правильного маринада. Этот простой рецепт позволяет раскрыть естественный вкус свинины без лишних ингредиентов. Благодаря луку мясо становится нежным и ароматным, а правильное время маринования гарантирует идеальный результат. Такой способ приготовления подойдет как для пикника, так и для домашнего гриля.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вкусно, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина (ошеек) — 2 кг;
- лук — 1 кг;
- соль — 1 ст. ложка;
- лавровый лист — 2 шт;
- перец черный — 1 ч. ложка;
- растительное масло — 2 ст. ложки.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, добавить соль и хорошо размять руками, чтобы выделился сок.
- Свинину нарезать одинаковыми кусочками. Добавить лавровый лист, перец, масло и подготовленный лук, хорошо перемешать.
- Накрыть и оставить в холодильнике минимум на 3-4 часа, лучше на ночь для насыщенного вкуса.
- Обжаривать шашлык на огне до готовности, периодически переворачивая.
Читайте Новини.LIVE!