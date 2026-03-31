Как замариновать шашлык: самый простой и вкусный маринад для свинины

Приготовление шашлыка. Фото: кадр из видео

Сочный шашлык начинается с правильного маринада. Этот простой рецепт позволяет раскрыть естественный вкус свинины без лишних ингредиентов. Благодаря луку мясо становится нежным и ароматным, а правильное время маринования гарантирует идеальный результат. Такой способ приготовления подойдет как для пикника, так и для домашнего гриля.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вкусно, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина (ошеек) — 2 кг;

лук — 1 кг;

соль — 1 ст. ложка;

лавровый лист — 2 шт;

перец черный — 1 ч. ложка;

растительное масло — 2 ст. ложки.

Свинина и специи. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, добавить соль и хорошо размять руками, чтобы выделился сок. Свинину нарезать одинаковыми кусочками. Добавить лавровый лист, перец, масло и подготовленный лук, хорошо перемешать. Накрыть и оставить в холодильнике минимум на 3-4 часа, лучше на ночь для насыщенного вкуса. Обжаривать шашлык на огне до готовности, периодически переворачивая.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Читайте также:

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.