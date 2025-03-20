Як замаринувати скумбрію в домашніх умовах — перевірений рецепт

Скумбрія в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготувати смачну мариновану скумбрію вдома зовсім не складно. Правильний маринад робить рибу ніжною, пряною та насиченою смаком. Цей перевірений рецепт допоможе вам отримати ідеальний результат без зайвих зусиль. Через добу скумбрія буде готова до подачі, а її смак точно не залишить байдужими ні вас, ні ваших гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Читайте також:

Вам знадобиться:

заморожена скумбрія — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

вода — 400 мл;

лавровий лист — 2-3 шт.;

чорний перець (горошком) — 5-7 шт.;

сіль — 2 ч. л. з гіркою;

цукор — 1 ч. л.;

мелений коріандр (необов’язково) — 0,5 ч. л.;

соняшникова олія — 2 ст. л.;

оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Приготування маринаду. У каструлю влити воду, додати лавровий лист, чорний перець, сіль, цукор, коріандр, олію та оцет. Перемішати та довести до кипіння. Як тільки маринад закипить, зняти з вогню та залишити остигати до кімнатної температури.

Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Підготовка скумбрії. Розморозити скумбрію, добре промити під проточною водою. Видалити голову, хвіст і нутрощі.

Шматочки скумбрії. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Цибулю нарізати півкільцями. На дно літрової банки викласти шар цибулі, потім шар скумбрії. Чергувати шари, поки банка не буде заповнена.

Риба та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залити рибу охолодженим маринадом до самого верху, накрити кришкою та поставити в холодильник на 24 години. Через добу маринована скумбрія готова до вживання. Найкраще спожити її протягом 5-7 днів.

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.