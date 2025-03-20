Как замариновать скумбрию в домашних условиях - проверенный рецепт

Как замариновать скумбрию дома — проверенный рецепт
Приготовить вкусную маринованную скумбрию дома совсем не сложно. Правильный маринад делает рыбу нежной, пряной и насыщенной вкусом. Этот проверенный рецепт поможет вам получить идеальный результат без лишних усилий. Через сутки скумбрия будет готова к подаче, а ее вкус точно не оставит равнодушными ни вас, ни ваших гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- замороженная скумбрия — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- вода — 400 мл;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец (горошком) — 5-7 шт.;
- соль — 2 ч. л. с горкой;
- сахар — 1 ч. л.;
- молотый кориандр (необязательно) — 0,5 ч. л.;
- подсолнечное масло — 2 ст. л.;
- уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Приготовление маринада. В кастрюлю влить воду, добавить лавровый лист, черный перец, соль, сахар, кориандр, масло и уксус. Перемешать и довести до кипения. Как только маринад закипит, снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.
Подготовка скумбрии. Разморозить скумбрию, хорошо промыть под проточной водой. Удалить голову, хвост и внутренности.
Лук нарезать полукольцами. На дно литровой банки выложить слой лука, затем слой скумбрии. Чередовать слои, пока банка не будет заполнена.
Залить рыбу охлажденным маринадом до самого верха, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 24 часа. Через сутки маринованная скумбрия готова к употреблению. Лучше всего употребить ее в течение 5-7 дней.
Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.
Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.
Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.
Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.
Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.
Читайте Новини.LIVE!