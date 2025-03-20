Как замариновать скумбрию в домашних условиях - проверенный рецепт

Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Приготовить вкусную маринованную скумбрию дома совсем не сложно. Правильный маринад делает рыбу нежной, пряной и насыщенной вкусом. Этот проверенный рецепт поможет вам получить идеальный результат без лишних усилий. Через сутки скумбрия будет готова к подаче, а ее вкус точно не оставит равнодушными ни вас, ни ваших гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

замороженная скумбрия — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

вода — 400 мл;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец (горошком) — 5-7 шт.;

соль — 2 ч. л. с горкой;

сахар — 1 ч. л.;

молотый кориандр (необязательно) — 0,5 ч. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Приготовление маринада. В кастрюлю влить воду, добавить лавровый лист, черный перец, соль, сахар, кориандр, масло и уксус. Перемешать и довести до кипения. Как только маринад закипит, снять с огня и оставить остывать до комнатной температуры.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Подготовка скумбрии. Разморозить скумбрию, хорошо промыть под проточной водой. Удалить голову, хвост и внутренности.

Кусочки скумбрии. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Лук нарезать полукольцами. На дно литровой банки выложить слой лука, затем слой скумбрии. Чередовать слои, пока банка не будет заполнена.

Рыба и лук. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Залить рыбу охлажденным маринадом до самого верха, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 24 часа. Через сутки маринованная скумбрия готова к употреблению. Лучше всего употребить ее в течение 5-7 дней.

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